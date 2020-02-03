Рейтинги упали: украинцы сказали, что думают, о "космических" зарплатах чиновников

89% украинцев считают несправедливыми размеры зарплат и премий, которые получают топовые госслужащие.

Такие результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Так, более 90% опрошенных сказали, що слышали (детально или немного) о заоблачных доходах чиновников, руководителей "Укрпочты", "Укрзалізниці", "Нафтогаза", "Укроборонпрома". При этом только 5% считают, что она справедлива. 88,7% заявили, что выплаты слишком высокие.

Опрос после скандала с зарплатами

Люди считают, что разница между доходами руководителя и сотрудника среднего звена на госпредприятии была бы справедливой, если бы начальнику платили больше от 1,6 до 2 раз (33,1% опрошенных) или от 2,1 до 3 раз (21,1%). Доходы начальства, которые выше средние в компании в 5 и больше раз, поддержали только 6% опрошенных.

Зарплаты чиновников

Зарплатный скандал ударил по рейтингам премьер-министра Алексея Гончарука, министров и "слишком дорогих" руководителей госпредприятий. Так, к Гончаруку стали хуже относиться 61,7% опрошенных, а к министрам и скандальным главам госкомпаний – 67,4%.

Опрос после скандала с зарплатами

В частной компании, по мнению опрошенных, руководству можно платить и больше. Правда, все равно, большинство людей считают, что зарплаты и премии директоров должны держаться в пределах от 1,6 до 3 зарплаты сотрудников среднего звена (в сумме за это высказались 40,1% украинцев).

Опрос после скандала с зарплатами

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов до 9446 гривен.

Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предлагает отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума. По словам экспертов, соответствующая инициатива позволит платить бюджетникам меньше.

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