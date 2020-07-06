Городские главы с самыми высокими рисками коррупции: OBOZREVATEL опубликовал рейтинг

OBOZREVATEL публикует рейтинг "Городские главы с самыми высокими рисками коррупции", в который попали несколько десятков крупнейших городов страны. Местную власть, в первую очередь работу глав областных центров, оценили по десяткам критериев.

Худшим по оценкам экспертов редакции оказался мэр Чернигова Владислав Атрошенко, лучшим стал городской глава Винницы Сергей Моргунов.

Пятерка лучших: кто получил высокие оценки

Винница (Сергей Моргунов)

Тернополь (Сергей Надал)

Львов (Андрей Садовой)

Житомир (Сергей Сухомлин)

Хмельницкий (Александр Семчишин)

Пятерка худших: кто получил плохие оценки

Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов

Одесса (Геннадий Труханов)

Николаев (Александр Сенкевич)

Полтава (и.о. Александр Шамота)

Луцк (и.о. Григорий Пустовит)

Полный рейтинг мэров: где самый высокие риски коррупции

*Первыми в рейтинге оказались те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге – получил лучшую совокупную оценку.

Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов Киев (Владимир Кличко) 41 балл Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла Ривно (Владимир Хомко) 46 баллов Суммы (Александр Лысенко) 47 баллов Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов Днепр (Борис Филатов) 51 балл Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 баллов Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов Львов (Андрей Садовой) 61 балл Тернополь (Сергей Надал) 62 балла Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла

Как считали

В рейтинге "Городские главы с самыми высокими рисками коррупции" OBOZREVATEL учитывал как прозрачность распределение бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, которые читатели присылали на почту obozrevatelfeedback@gmail.com, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и т.д).

рейтинг Городских глав с самыми высокими рисками коррупции sbu.ua

В рейтинг не попали временно оккупированные Луганск и Донецк (областные центры временно перенесли в другие города), однако в следующих рейтингах, как только украинские города вернутся под контроль законной власти, они займут свои позиции в списке.

Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, к примеру, наследство городского главы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные тяжбы в отношении мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки. Мэр Николаева Сенкевич в 2017-м получил несколько протоколов в связи с нарушением антикоррупционного законодательства (связано с голосованием о размере его зарплаты).

В то же время городские главы Полтавы Шамота и Луцка Пустовит получили свои низкие оценки из-за проблем с прозрачностью распределения бюджетных средств и недостаточной активности в предотвращении коррупции.

Некоторые из критериев рейтинга:

есть ли уголовные производства против местных чиновников;

публикуются ли отчеты о выполнении бюджета и распределения бюджетных средств;

как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO и т.п);

принято ли решение о проведении допороговых торгов ;

принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;

допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимают финансовые решения;

опубликовал ли городской голова свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;

как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертная среда;

Важно! Рейтинг базируется на оценочных суждениях редакции и привлеченных экспертов и не претендует на полную достоверность, однако при этом характеризует общую ситуацию в конкретном городе.

На что указывает рейтинг

Накануне местных выборов рейтинг поможет читателям дать правильную оценку своей власти. В результате децентрализации именно от администрации на местах зависит, насколько эффективно расходуются собранные налоги, развивается ли инфраструктура и создаются ли условия для развития бизнеса.

OBOZREVATEL не обвиняет тех городских глав, которые получили худшее место в коррупции, однако указывает на проблемы в антикоррупционной политике властей, недостаточной прозрачности.