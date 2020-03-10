Референдум и кадастры: Зеленский взял ответственность за введение рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что земельная реформа будет завершена и выразил готовность понести за нее ответственность.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg, фрагмент которого 10 марта опубликовала пресс-служба ОП.

"Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта [о рынке земли сельскохозяйственного назначения] в комитетах. Мы закончим эту реформу", – сказал Зеленский.

По его словам, после голосования во втором чтении следует принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры. Также Зеленский указал на необходимость воссоздания Министерства аграрной политики.

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр", – добавил он.

Зеленский пообещал завершить земельную реформу

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский ранее сообщил, что рынок земли в Украине может быть открыт уже в октябре текущего года. По словам президента, после принятия закона о рынке земли цена на нее повысится.

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