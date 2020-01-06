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6 января • обновлено в 13:17
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Разворот на рынке труда в Украине: за кем работодатели будут "охотиться" в 2020-м

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В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По словам HR-эксперта сайта rabota.ua Татьяны Пашкиной, наблюдается "упрощение списочного состава". В список самых популярных работ попали бухгалтера, продавцы по телефону, продавцы-консультанты, официанты, бармены, хостес, торговые представители и даже грузчики. Эта же тенденция перекочует и в 2020 год.

Разворот на рынке труда в Украине: за кем работодатели будут "охотиться" в 2020-м

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Также в 2020 году стоит ожидать отток айтишников, врачей и инженеров, считает специалист исследовательского центра международного кадрового портала HeadHunter Юлия Дрожжина. Связано это с тем, что в Германии в новом году открывают рынок труда для людей не из стран ЕС. Теперь для трудоустройства там необходимо знать язык и подтвердить свое высшее образование по специальности. А поскольку Германия и так популярна у специалистов в этих профессиях, то ожидаемо отток станет еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине массово сократят работников районных госадминистраций (РГА). "Выставить на улицу" собираются сразу 18849 госслужащих;

  • Государственную аудиторскую службу Украины реформируют и сократят сотрудников;

  • В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн;

  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Тег
работа
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Продажники на Украине всегда в цене были.
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