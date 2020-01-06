Разворот на рынке труда в Украине: за кем работодатели будут "охотиться" в 2020-м

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По словам HR-эксперта сайта rabota.ua Татьяны Пашкиной, наблюдается "упрощение списочного состава". В список самых популярных работ попали бухгалтера, продавцы по телефону, продавцы-консультанты, официанты, бармены, хостес, торговые представители и даже грузчики. Эта же тенденция перекочует и в 2020 год.

Также в 2020 году стоит ожидать отток айтишников, врачей и инженеров, считает специалист исследовательского центра международного кадрового портала HeadHunter Юлия Дрожжина. Связано это с тем, что в Германии в новом году открывают рынок труда для людей не из стран ЕС. Теперь для трудоустройства там необходимо знать язык и подтвердить свое высшее образование по специальности. А поскольку Германия и так популярна у специалистов в этих профессиях, то ожидаемо отток станет еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

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