Разумков сказал, когда Рада рассмотрит 3500 поправок к законопроекту о казино

Андрей Довгань Рынки и компании 13:27, 30.06.2020

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на рассмотрение 3500 поправок к законопроекту №2285-д о легализации казино в Украине депутатам понадобится несколько дней.

Об этом Разумков сказал на брифинге во время перерыва в заседании. Документ во втором чтении начали рассматривать во вторник, 30 июня.

"Думаю, что не все авторы будут настаивать на правках в полном объеме. Будем смотреть, как будут развиваться события. Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", – сказал Разумков.

По его словам, рассмотреть законопроект по сокращенной процедуре, как это было в случае с законопроектом о банках, невозможно, поскольку депутаты уже начали рассмотрение вопроса.

Рада рассматривает законопроект о легализации казино
Телеканал "Рада"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили освободить от налогов игорные заведения. Такую инициативу выдвинул комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Норма предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

"Это шаг назад, получим опять цензуру!" Обращение украинских журналистов к Зе-власти

Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

Филарет заговорил о новом томосе и отказе от ПЦУ

Клитина в полуголом видео заявила о создании партии

Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, – глава профсоюза Волынец