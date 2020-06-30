Разумков сказал, когда Рада рассмотрит 3500 поправок к законопроекту о казино

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на рассмотрение 3500 поправок к законопроекту №2285-д о легализации казино в Украине депутатам понадобится несколько дней.

Об этом Разумков сказал на брифинге во время перерыва в заседании. Документ во втором чтении начали рассматривать во вторник, 30 июня.

"Думаю, что не все авторы будут настаивать на правках в полном объеме. Будем смотреть, как будут развиваться события. Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", – сказал Разумков.

По его словам, рассмотреть законопроект по сокращенной процедуре, как это было в случае с законопроектом о банках, невозможно, поскольку депутаты уже начали рассмотрение вопроса.

Рада рассматривает законопроект о легализации казино Телеканал "Рада"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили освободить от налогов игорные заведения. Такую инициативу выдвинул комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Норма предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино.