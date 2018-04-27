Разница в 6 раз: сколько в разных городах Украины платят за коммуналку

Стоимость тепла в Южноукраинске Николаевской области более чем в шесть раз ниже киевских тарифов. Украинцы в одинаковых домах, но в разных городах, платят за коммуналку по-разному. Более того, в одном городе может действовать сразу несколько тарифов на тепло, горячую воду. Зачастую на стоимость тепла может повлиять местная власть, которая утверждает программу развития и отвечает за состояние сетей коммунальных предприятий.

"Обозреватель" разобрался, почему размеры тарифов в разных городах могут отличаться в 5-6 раз и как считают стоимость коммунальных услуг.

Из-за роста тарифов программа субсидий затронула каждую вторую украинскую семью. Ежегодно на компенсацию расходов на коммуналку из бюджета тратят около 70 млрд грн. Но скидки нужны далеко не всем украинцам. В некоторых городах даже с невысокими зарплатами можно платить за коммуналку без помощи от государства. Для примера, в Южноукраинске кубометр горячей воды обходится всего лишь в 15,84 грн, а отопление однокомнатной квартиры – примерно в 200 грн.

В то же время в столице за такой же объем коммунальных услуг придется заплатить практически в шесть раз больше. Дело в том, что стоимость отопления и горячей воды непосредственно зависит от того, каким образом генерируют тепло и подогревают воду. Так, в столице используют дорогой газ, а в Южноукраинске – относительно дешевую энергию из АЭС.

Еще одна составляющая тарифа, на которую могут повлиять сами предприятия – потери. Они в среднем составляют около 12-14%. Это те ресурсы, которые теряются при генерации и транспортировке тепла. И дополнительные расходы также закладывают в тариф. То есть потребитель платить не только за то тепло, которое поступило в дом, но и за те Гкал, которые "пропали" по дороге. Чтобы сократить потери, платить придется еще больше. Для этого придется модернизировать сети и само предприятие. Расходы на модернизацию закладывают в сам тариф. Это так называемая инвестиционная программа предприятия.

Но если мы посмотрим на план, который закладывается в тариф, то они (потери. - Ред) закладываются на уровне 2%, потери в сетях – 11%. По тем документам, которые предприятие сдает как отчет, мы видим 15-16%. Но когда мы посмотрим на движение средств, то они выходят на уровне 30%. Это значит, что, имея такие огромные потери, предприятие их куда-то закладывает иначе и показывает по бухгалтерии по-другому. Например, списывает на объем производства", - заявила эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Бойко.

Согласно подсчетам "Обозревателя", исходя из коммунальных платежей, дешевле всего среди всех областных центров жить в Черкассах, а больше всего платить за отопление приходится жителям Днепра. Подробнее о том, сколько платят за отопление однокомнатной квартиры (при потреблении 1,2 Гкал) жители разных городов, можно узнать, ознакомившись с инфографикой.

К слову, чем больше тепла поставляют предприятия, тем ниже себестоимость одного Гкал. Так, в формуле расчета тарифа закладывают стоимость производства, потери и объем потребления. Учитывая, что многие украинцы с повышением тарифов начали экономить, предприятиям приходится повышать тарифы.

Напомним, как ранее писал "Обозреватель", согласно консенсус-прогнозу, отопление и горячая вода в 2019-м могут подорожать на 10%, в 2020-м – на 11%, а в 2021-м – еще на 20%. Больше придется платить и за электроэнергию. Тариф на "ток" будет расти три года подряд на 22,5%, 15% и 12,5% соответственно. Таким образом, уже через три года один кВт*час электроэнергии подорожает до 2,66 грн.

Также уже в ближайшее время в Украине должны ввести абонентскую плату на газ. Часть тарифа (расходы на транспортировку и распределение) исключат из действующего тарифа на голубое топливо и "привяжут" к мощности счетчика. Т.н. абонентскую плату на газ придется платить каждый месяц, причем независимо от того, использовали вы газ или нет. Обязательство ввести абонентскую плату украинские власти взяли на себя в меморандуме с МВФ.