"Разговоры закончились": Коломойский жестко ответил на обвинения Гонтаревой

Миллиардер Игорь Коломойский собирается подать в суд на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая обвинила его в поджоге ее дома.

Так он прокомментировал комментируя вышедшее накануне интервью, передает "Левый берег".

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", – сказал Коломойский.

Он уточнил, что защищать свою честь и достоинство будет в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском, – Ред.) бегать буду", – добавил бизнесмен.

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