"Разберитесь в реальности!" Гончаруку жестко ответили о сниженных на 30% тарифах

Украинцы опровергли заявление премьер-министра Алексея Гончарука, который сообщил о снижении на 30% тарифов на тепло и горячую воду в украинских городах.

В комментариях под новостью от главы правительства на Facebook люди пишут, что в платежках за декабрь суммы оказались выше, чем в предыдущие месяцы. Гневных отзывов набралось уже более пяти сотен.

Гончарука разнесли за "сниженные на 30% тарифы"

"В Киеве с 1500 грн до 1900. Это вроде как больше стало, а не уменьшилось", – написала Елена Подгорная.

"Как была цена отопления 1654 грн за Гкал, так и есть. Ничего не поменялось. Киев", – написала Ирина Меркулова.

Комментарии у Гончарука

Комментарии у Гончарука

"Алексей, я не знаю, что вам наотчитывались, но в платежах отопление в реальности меньше не стало! Почти такая же сумма, как за декабрь 2018 + добавилась строчка "распределение газа", немного, но тоже в плюс. Более того, декабрь 18 был холоднее этого декабря и топили соответственно на котельнях не так интенсивно. Разберитесь, пожалуйста, в реальности, а потом демонстрируете эти победы! Кривой Рог", – написал Женя Женный.

Комментарии у Гончарука

"В Чернигове мы этого не ощутили вообще! Я не знаю как они пересчитали, но за ноябрь платежка пришла 860 грн а за декабрь 1350 грн, по сравнению с прошлым годом цена не изменилась", – написала Наталья Пащенко.

Комментарии у Гончарука

"Кривой Рог. Ничего не перечислили! За ноябрь по счетчику было 1255 грн, а за декабрь 1450 грн. Где уменьшение?", – спрашивает Катерина Зацепина.

Комментарии у Гончарука

К слову, многие люди пишут, что у них едва теплые батареи. "Да и тепло уменьшилось, дети в школе мёрзнут, а во время перемены всем классом греются у батарей! Супер! Молодцы!", – прокомментировал пост Гончарука Юрий Прокопенко из Кременчука.

Комментарии у Гончарука

"Сумы, в декабре за 2-комнатную квартиру мы платили 1650 грн. В январе пришла платежка 2095 грн за то же площадь. Батареи едва теплые. Включали обогреватель от электричества. Цена за куб 46,75 грн. "Рембуд" или не слышал о вашем снижении, или вы не правильно дали указания", – написала сумчанка Angelica Angelica.

Комментарии у Гончарука

"Запорожье: больше на 200-300 грн, теплосеть накрутила больше кубов по счетчику при одинаковой температуре в квартире и почти одинаковой за окном", – написал Nick Schewchenko.

Комментарии у Гончарука

Снижения тарифов, о котором заявил Гончарук, не заметили жители практически всех областей Украины.

Комментарии у Гончарука

Комментарии у Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним – заоблачные суммы в коммунальных платежках. Однако некоторых украинцев ждал сюрприз. К примеру, в ноябре тариф на отопление снизился в среднем на 35%.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

20 января Алексей Гончарук сообщил, что тарифы на тепло и горячую воду в 124 городах Украины за декабрь 2019 года снизили на 30%. Стоимость услуг в сторону уменьшения пересчитали 131 предприятие теплокоммунэнерго.

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