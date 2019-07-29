Новая цель Фукса в Украине: хочет выкупить банк и "кинуть" РФ на миллиарды долларов

Гражданин России Павел Фукс, который отметился в Украине целым рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, пытается с помощью своего партнера выкупить акции Проминвестбанка ("дочка" российского госбанка ВЭБ).

При этом в результате заниженной цены РФ может потерять миллиарды долларов и еще остаться должна украинским бизнесменам.

На данный момент акциями банка владеет экс-собственник ПриватБанка Игорь Коломойский. Он получил их в результате выигранного иска против России на $159 млн, однако на деле может получить от государства-агрессора как минимум несколько миллиардов долларов.

OBOZREVATEL разобрался, как Фукс может забрать у России миллиарды.

Как работает схема:

Компании Игоря Коломойского подали в суд против России, чтобы возместить стоимость потерянных после аннексии Крыма активов на полуострове;

Суд с компаниями согласился и постановил взыскать с РФ в пользу бизнесмена $159 млн; в Украине в счет долга арестовали акции "дочки" российского госбанка ВЭБ (Проминвестбанк);

Компания выставила акции банка на продажу по цене, которая в десятки раз ниже реальной стоимости финансового учреждения; если акции банка продадут приближенным компаниям, после активы можно будет перепродать по цене в десятки раз выше, а Россия все еще останется должна;

Банк планирует купить партнер Фукса, который уже участвовал в подобных схемах.

Продам банк с большой скидкой

В конце августа на Фондовой бирже ПФТС компания бывшего владельца "Привата" "Дайрис" продаст на аукционе акции Проминвестбанка. Стартовая цена – около $21 млн (532 млн грн). При этом ранее суд принял решение взыскать из России в пользу компаний Коломойского $159 млн. То есть если продать банк по цене, близкой к стартовой, РФ должна будет выплатить еще более $130 млн.

Более важный момент – реальная стоимость банка в разы выше стартовой. Отделения, недвижимость, право требовать выданные кредиты, взыскать залоги и т. д. Как заявляют в российском госбанке ВЭБ, который владел Проминвестбанком, они инвестировали в актив $2,7 млрд!

Топ-коррупционер Павел Фукс поставил три главные задачи президенту Украины Цензор.НЕТ

Найти честного покупателя на украинский банк в РФ будет сложно. Россияне грозятся судами да и единственной целью для покупки может стать право выкупить и взыскать деньги с должников финучреждения.

Однако покупатель все-таки нашелся – Павел Фукс. Так, ООО "ФК" Женева" и "Европейское сберегательное общество", которые связаны с Андреем Волковым (экс-глава Нацкомфинуслуг,) заявили о намерении купить Проминвестбанк.

Андрей Волков – давний партнер Фукса. Он представлял интересы “Австро-Венгерской лизинговой компании” при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, компания Фукса получает с каждой поездки в подземке около 2 грн, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличили на 2 млрд грн.

В протоколе заседания комиссии КГГА, на которой принимали решение по Киевскому метрополитену, Волков числится в списках приглашенных как представитель компании Фукса.

Кроме того, Волков с Фуксом уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

За бесценок на аукционе российский банк могут продать Фуксу. Затем покупатель начнет взыскать кредиты, распродавать активы и т. д. Это позволит выручить с финансового учреждения сотни миллионов долларов. Так, по состоянию на 2018-й активы банка оценивали в 17 млрд грн (около $660 млн).

В итоге Коломойский получит сотни миллионов долларов за счет продажи банка. А после будет требовать с России еще $130 млн. Действуя по такой схеме, вместо $159 млн украинский предприниматель сможет забрать у РФ как минимум несколько миллиардов.

Зачем банк Фуксу

Олигарх Павел Фукс, который, как писали СМИ, уже наживался на государственных и коммунальных предприятиях, выкупая их долги и требуя огромные переплаты, в очередной раз пытается нагреть руки на кошельках украинцев. На сей раз под прицелом одиозного бизнесмена оказалась "дочка" российского банка. Олигарха, по информации OBOZREVATEL, финансовое учреждение и его вкладчики интересуют в последнюю очередь.

Фукс уже пытался купить финучреждение, но тогда план провалился. Он договорился с российским материнским банком (который, к слову, находится под контролем премьера РФ Дмитрия Медведева) о том, чтобы выкупить Проминвестбанк и начать агрессивно взыскать долги с учетом огромных штрафов и пени. Как неоднократно сообщалось в расследованиях СМИ: проворачивая свои схемы, одиозный олигарх умело пользуется связями во властных кабинетах, на государственных предприятиях и даже в судах.

О том, что в самом банке его интересовали исключительно долги, признался и сам Фукс. "Мы сейчас будем подавать в суд. Они нарушили очень многие пункты договора. Они – это продавец – Внешэкономбанк (ВЭБ)… В банке меня интересуют очень огромные проблемные активы. Я считаю, что очень эффективно смогу получить выплаты с должников или изъять их предприятия в счет погашения долгов", – заявил олигарх в интервью ЭП.

Национальный банк должен был дать разрешение Фуксу на то, чтобы купить банк. Сделку он планировал совершить вместе со своим партнером, скандальным киевским застройщиком, который фактически является негласным владельцем "Укрбуда", нардепом Максимом Микитасем. Но НБУ такое разрешение дать не мог – олигархи не смогли подтвердить происхождение своих средств, которые, вероятнее всего, черпают из теневых схем.

Теперь же банк достался Игорю Коломойскому, который сразу же выставил его на продажу. И если финучреждение окажется в руках Фукса или связанных с ним компаний, вполне возможно, что аресты имущества в счет долга, схемы с продажей активов и взысканием долгов на этом не закончатся.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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