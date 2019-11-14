Раскрыты схемы "короля киосков" из "Слуги народа": как зарабатывал нардеп

"Король табачных киосков" Андрей Холодов через компанию на Кипре владеет торговыми точками по всему Киеву. При этом "слуга народа" сам же лоббировал правки в закон, которые упростят его работу и, по данным источников, уклонялся от уплаты налогов.

Так, в киосках Андрея Холодова львиная доля сигарет продается без фискальных чеков, то есть налоги с них не платятся. Схема уклонения от уплаты акцизов, в том числе, позволяет продавать "левую" продукцию, которая изготовляется нелегально в обход всех платежей.

По данным источников OBOZREVATEL, в бизнесе Холодова "налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Также, по информации журналистов, член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон" в 2012 году.

Всего существует три "теневые схемы" с сигаретами.

В первом случае известные табачные гиганты изготовляют продукцию, часть которой идет на внутренний рынок страны, а часть – идет нелегально в ЕС. Контрабандисты скупают сигареты большим оптом за наличку и аккумулируют на больших складах.

Второй вариант – нелегальные фабрики, которые работают на Западной Украине. Они выпускают малоизвестные дешевые сигареты и подделки известных брендов.

Третий пункт – нелегальный импорт – является самым большим каналом поставок сигарет в ЕС. На рынке Украины можно встретить табачную продукцию из Беларуси, ОАЭ, Китая, России, Румынии, Молдовы.

Кто такой Холодов

Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Примечательно, что Холодов состоит в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где он помог "протянуть" поправку, облегчающую ведение торговли сигаретами. Так, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены, а оптовые торговцы смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от нее.

Всплыли также другие доказательства связи Холодова с табачным бизнесом.

Reineweg в Украине владела двумя фирмами: уже известной "Киев маркет солюшн", которая строит остановки с киосками в Киеве, и компанией "Антикус". Бенефициаром последней кипрская Reineweg была до сентября 2019, после чего владельцем "Антикусу" стала Стелла Шаховская – теща Андрея Холодова.

На родство фирм указывает и персонал: один и тот же человек руководит "Киев маркет солюшн" сейчас и руководил "Антикусом" в прошлом. Это – Людмила Руденко.

Также нашлась косвенная связь между Холодовым и компаниями, которые продают сигареты в указанных МАФах. Сам нардеп от фактов открестился.

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