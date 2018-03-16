Раскрыта схема, как грузинские "евробляхи" попадают на Донбасс

Бизнесмены из Грузии и оккупированного Донбасса наладили поставки в так называемые ДНР и ЛНР поддержанных автомобилей, которые доставляются туда через территорию России.

При этом автомобили ездят по территории ОРДЛО на грузинской регистрации, говорится в совместном расследовании волонтеров Международного сообщества InformNapalm.

Так, волонтерам удалось найти несколько групп в социальной сети, например, "Пригон авто из Польши, Литвы, Грузии, в ДНР, ЛНР", администратором и главным консультантом группы является некий Данил Павликов из Донецка.

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Он во всех подробностях описывает особенности этого черного транзита и предлагает свои посреднические услуги:

Еще одна группа "АВТО ИЗ ГРУЗИИ ДЛЯ ЛНР И ДНР" от "Евро Авто". Администратором и консультантом группы является некий Олег Суврри из Луганска, он также предлагает посредничество.

Кроме этого есть сайты, блоги или отдельные темы, в которых предлагают услуги жителям оккупированных территорий по приобретению и перегону автомобилей из Литвы, Грузии и России: "Пригон Авто из Грузии", "Автобазар Донецкой и Луганской областей (ДНР И ЛНР)", "Объявления ДНР ЛНР", "Деловой Портал ДНР Лайв" и многие другие.

"Рыночная стоимость автомобилей в Грузии примерно на 30% ниже, чем та по которой их продают в оккупированных районах Донецка и Луганска. Перегонщики приезжают в Грузию на авторынок в г. Рустави, где без особых трудностей оформляют приобретенные машины. Чаще всего, дабы избежать "растаможки", практикуется схема временного ввоза в Луганск или Донецк. То есть, используя растаможенные и зарегистрированные по грузинскому законодательству машины на основании генеральной нотариальной доверенности. Не считая стоимости автомобиля и услуг по оформлению (растаможка/перерегистрация/доверенность), перегон одной машины заказчику обходится от 400 до 900 $", - говорится в расследовании.

Как отмечается, маршрут этого трафика: авторынок Рустави – Верхний Ларс (госграница Грузии с РФ) – Владикавказ – Ростовская область и далее в оккупированный Донбасс.

В Грузии же этот "бизнес" организовывается через сайт MyAutoGe, ориентированного на торговлю автомобилями.

На этом ресурсе обнаружены объявления посреднической фирмы "VS Auto", в котором отмечено следующее: "Для клиентов с Донецка и Луганска действуют специальные условия доставки".

По состоянию на 12 марта 2018 года, на указанном сайте было опубликовано 11890 объявлений "VS Auto" — закладки с №1 по №475 (информация ежедневно обновляется, поэтому количество объявлений может меняться), и в каждом из них присутствует запись по специальным условиям доставки в Донецк и Луганск.

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Таким образом удалось идентифицировать грузинского поставщика автомобилей в оккупированный Донбасс. Его данные оказались в списках избирателей Грузии — Гелашвили Владимир, дата рождения 29 марта 1987 года В соцсетях: Вова Гелашвили. Адрес регистрации также известен и размещен в открытом доступе.

Напомним, ранее было названо число незаконных "блях" в Украине.