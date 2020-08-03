Раду призвали принять закон об антимонопольной реформе: адвокат пояснил, как коснется портов

Адвокат Вячеслав Ганган призвал Антимонопольный комитет обратить внимание на выполнение законодательства в портах Украины, а Верховную Раду – ускорить рассмотрение законопроекта № 2730-2 о конкурентно-антимонопольной реформе.

Об этом он написал в блоге для OBOZREVATEL. Он пояснил, что от того, насколько качественно будут обслужены иностранные суда в Украине зависит общее впечатление от страны.

Ганган уточнил, что иностранные суда в украинских портах постоянно сталкиваются с нарушением международных стандартов – начиная от портовых сборов, которые примерно одинаковы во всем мире, но в Украине несколько выше, и заканчивая постоянными искусственными барьерами и не всегда обоснованными финансовыми бюрократическими затратами. А "свои", как пишет адвокат, для руководства портов компании заходят свободно.

"Администрация морских портов предоставляет неравные условия, зачастую дискриминационные, компаниям, занимающимся одинаковой деятельностью в одном и том же порту. На юридическом языке это называется "антиконкурентной согласованностью действий субъектов хозяйствования". Некоторым компаниям путь в порт вообще закрыт, если у них нет личных договоренностей с администрацией: от них бесконечно требуют, то дополнительные пакеты документов, то создают бюрократические барьеры. Тут уже можно говорить о злоупотреблении монопольным положением", – пишет Ганган.

По его словам, возможна также ситуация, когда, например, две компании арендуют причал. Одной ДП "АМПУ" предоставит "дружественных" стивидора и сюрвейера, а другой достается просто причал.

"То есть, налицо экономические и коррупционные риски, которые трудно учитывать при планировании деятельности. АМКУ, рассматривая дела по обращению предпринимателей, в большей степени защищает интересы государства, а не бизнеса, даже если констатирует факт нарушения конкуренции в интересах предпринимателя", – отметил адвокат.

Так, по его мнению, для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо внести изменения в законодательство. В частности, принять законопроект № 2730-2.

"Он значительно расширяет полномочия АМКУ и, среди прочего, устанавливает адекватные сроки для рассмотрения обращений. Кроме того, он наделяет должностных лиц Антимонопольного Комитета полномочиями самостоятельно выявлять потенциальные нарушения конкурентного законодательства. Это делает предпринимателей более независимыми: им не надо официально обращаться в АМКУ и дразнить естественного монополиста", – пишет автор.

По его убеждению, если законопроект будет принят, роль Антимонопольного Комитета, как органа, способного защитить конкуренцию, возрастет. Кроме того, повысится правовая определенность и эффективность деятельности государственной системы развития и защиты конкуренции. Это естественным образом снизит коррупционные риски и создаст для бизнеса более благоприятную среду, подытожил Ганган.