''Радиоактивный пепел?'' Цимбалюк затроллил Россию за провал в авиации

Самолет "Sukhoi Superjet", ради которого Россия еще до 2014 года отказалась от совместных с Украиной авиапроектов, оказался под угрозой выпуска.

Причиной этому стали санкции США, а также использование важных американских комплектующих при производстве Sukhoi, который страна-агрессор позиционировала как полностью российский лайнер. Об этом в своем видеоблоге на Youtube рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Sukhoi Superjet Pixabay

"Самолет получился действительно классный, ну это же красавец! Единственное непонятно: если он такой российский, то почему американцы, эти самые подлые пиндосы, могут наложить вето на экспорт этой прекрасной машины в третьи страны? В данном случае — в страны-изгои, в частности в Иран. Оказывается, 10% этого самолета — это американские комплектующие. То есть, Российская Федерация с одной стороны грозит эту страну превратить в радиоактивный пепел ну и вообще показывает, кто главный на планете. С другой стороны — не может строить самостоятельно самолеты", — с сарказмом отметил он.

Цимбалюк напомнил, что именно благодаря "Sukhoi Superjet" была остановлена вся кооперация между Украиной и РФ в части строительства гражданских судов Ту-334, Ан-148 и Ан-158.

Однако это не привело к тотальному коллапсу украинского самолетостроения, о чем постоянно говорят в Москве, и Украина смогла начать новые перспективные проекты с другими партнерами.

"В России любят говорить, что у нас все плохо. Но на самом деле после 2014 года "Антонов" поднял в небо два самолета: Ан-178 и вот сейчас вместе с Саудовской Аравией мы проводим испытания Ан-132 Д. Этот лайнер первый в истории корпорации "Антонов" без российских комплектующих и продолжает осуществлять испытательные полеты. 3 января было сообщение о том, что наша новая птичка летала", — подчеркнул журналист.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Что касается России, то ее перспективы далеко не такие радужные. Ведь своей агрессивной риторикой по отношению к США она поставила под угрозу срыва еще одну свою разработку, отметил Цимбалюк.

"У российских товарищей большие-большие проблемы. Ведь США уже прекратили поставку композитных материалов для крыла будущего среднемагистрального российского лайнера МС-21. Но беда не приходит одна. Ведь тот же МС-21 по каким-то непонятным причинам летает и проводит свои испытательные полеты на двигателях Pratt&Witney. И они почему-то тоже американские. А что это значит? Что чем больше американцам грозят из-за поребрика показать кузькину мать или превратить их в радиоактивный пепел, тем больше шансов что Минфин США наложит ограничения уже на поставки вот этих двигателей", — разъяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, провал миллиардного проекта российского самолета МС-21, производство которого оказалось под угрозой из-за санкций США, высмеяли пользователи сети.

После того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина", США и Япония прекратили поставлять Москве компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21. Оставшихся запасов хватит на шесть самолетов.

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