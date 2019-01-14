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МирСпорт

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''Радиоактивный пепел?'' Цимбалюк затроллил Россию за провал в авиации

1.4тЧитать материал на украинском

Самолет "Sukhoi Superjet", ради которого Россия еще до 2014 года отказалась от совместных с Украиной авиапроектов, оказался под угрозой выпуска.

Причиной этому стали санкции США, а также использование важных американских комплектующих при производстве Sukhoi, который страна-агрессор позиционировала как полностью российский лайнер. Об этом в своем видеоблоге на Youtube рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Sukhoi Superjet

Sukhoi Superjet

Pixabay

"Самолет получился действительно классный, ну это же красавец! Единственное непонятно: если он такой российский, то почему американцы, эти самые подлые пиндосы, могут наложить вето на экспорт этой прекрасной машины в третьи страны? В данном случае — в страны-изгои, в частности в Иран. Оказывается, 10% этого самолета — это американские комплектующие. То есть, Российская Федерация с одной стороны грозит эту страну превратить в радиоактивный пепел ну и вообще показывает, кто главный на планете. С другой стороны — не может строить самостоятельно самолеты", — с сарказмом отметил он.

Цимбалюк напомнил, что именно благодаря "Sukhoi Superjet" была остановлена вся кооперация между Украиной и РФ в части строительства гражданских судов Ту-334, Ан-148 и Ан-158.

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Однако это не привело к тотальному коллапсу украинского самолетостроения, о чем постоянно говорят в Москве, и Украина смогла начать новые перспективные проекты с другими партнерами.

"В России любят говорить, что у нас все плохо. Но на самом деле после 2014 года "Антонов" поднял в небо два самолета: Ан-178 и вот сейчас вместе с Саудовской Аравией мы проводим испытания Ан-132 Д. Этот лайнер первый в истории корпорации "Антонов" без российских комплектующих и продолжает осуществлять испытательные полеты. 3 января было сообщение о том, что наша новая птичка летала", подчеркнул журналист.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Что касается России, то ее перспективы далеко не такие радужные. Ведь своей агрессивной риторикой по отношению к США она поставила под угрозу срыва еще одну свою разработку, отметил Цимбалюк.

"У российских товарищей большие-большие проблемы. Ведь США уже прекратили поставку композитных материалов для крыла будущего среднемагистрального российского лайнера МС-21. Но беда не приходит одна. Ведь тот же МС-21 по каким-то непонятным причинам летает и проводит свои испытательные полеты на двигателях Pratt&Witney. И они почему-то тоже американские. А что это значит? Что чем больше американцам грозят из-за поребрика показать кузькину мать или превратить их в радиоактивный пепел, тем больше шансов что Минфин США наложит ограничения уже на поставки вот этих двигателей", — разъяснил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, провал миллиардного проекта российского самолета МС-21, производство которого оказалось под угрозой из-за санкций США, высмеяли пользователи сети.

После того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина", США и Япония прекратили поставлять Москве компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21. Оставшихся запасов хватит на шесть самолетов.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
3-го января твоя кукушка летала)) тебе сообщили? Ушастый так переживает за судьбу сухого, лучше переживай за свои ЖД, свидомые составы разбирают, пока ещё не прямо на ходу))) скоро и до летаков дойдёт.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пидороссы - это лживые твари! Их послушать, так у них все свое - православное, родное, отечественное, а когда начинаешь глубоко вникать, сразу становится понятно, что все основные компоненты - это чужое, т.к. рукожопой чухне они не под силу.
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