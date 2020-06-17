Рада провалила голосование за законопроекты "о воде для Крыма"
Верховная Рада провалила голосование за законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне предприятий, не подлежащих приватизации.
В частности, из документов во время подготовки были исключены две компании, которые занимаются поставкой воды в Крым. Законопроект №2831-1 получил 19 голосов, законопроект №2831-2 – 56 голосов. Документы отклонили.
О каких предприятиях идет речь
Из текста законопроектов исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. Это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинским водой.
Продажа их в частные руки создает риски, что новый владелец возобновит поставки воды на аннексированный Россией полуостров.
Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты "Слуги народа" исключили из списка предприятий, не подлежащих приватизации, две компании, занимающиеся поставкой воды в Крым. Речь идет об Управлении Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала, ранее упоминались в законопроекти №2831-1 авторства президентской фракции.
Бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань заявил, что власть Украины может скрыто готовиться к началу подачи воды в аннексированный Россией Крым.
По его данным, Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы планируют передать в управление акционерной компании "Воды Таврии", чтобы скрыто приватизировать. А та уже как частная структура через фирмы-прокладки теоретически сможет договариваться о продаже воды оккупантам.
Ранее народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым. Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию".