Рада приняла решающий закон о ПриватБанке, который требовал МВФ

Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи МВФ.

"За" документ проголосовали 270 народных депутатов, 51 – против и 29 – воздержались (чтобы посмотреть поименное голосование, дочитайте новость до конца).

О чем закон

Согласно документу, бывшие собственники ПриватБанка не смогут вернуть финансовое учреждение, а компенсация окажется под угрозой. В законопроекте прописаны нормы таким образом, что если объем обязательств превышал размер депозитов, то фактически получить ощутимую компенсацию за его потерю будет невозможно. Подробнее о законопроекте можно прочитать здесь.

Проще говоря, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов утратят возможность вернуть банк или получить миллиардные компенсации.

Главное о законопроекте:

законопроект гарантирует невозврат выведенных с рынка банков к бывшим собственникам (коснется всех банков);

банк или другие лица могут обжаловать в суде в установленном законодательством порядке решения НБУ;

обжаловать можно только по Кодексу административного судопроизводства (бывшие собственники "Привата" подали иски в суды как хозяйственной, так и административной юрисдикции);

если решение НБУ о ликвидации, национализации банка обжалуют, это не восстановит того положения банка, которое существовало до принятия соответствующего решения НБУ (то есть к бывшим собственникам он не вернется);

обжалование не может быть основанием для признания недействительными сделок или иных действий, совершенных во время процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка/ликвидации банка;

обжалование не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого решения, кроме права на возмещение причиненного ущерба;

обязанность доказать ущерб лежит на бывших собственниках банка, которые хотят компенсацию;

возмещение упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую акционер банка мог бы реально получить, а принятое решение НБУ стало единственной причиной, которое лишило его этой прибыли;

возмещение вреда осуществляется в денежной форме. Возмещение вреда другим способом, в частности возмещение в натуре (передача вещи того же рода и того же качества и т. д.), не допускается.

Закон требовали в МВФ

Как известно, Украина и Международный валютный фонд согласовали позиции по законопроекту о невозврате банков экс-владельцам. Впоследствии, 24 марта правительство зарегистрировало компромиссную версию проекта закона. Как отмечают источники, работа над законопроектом сводилась к тому, чтобы очистить его от лишнего. В отдельных случаях, которые регулируют отношения неплатежеспособного банка с экс-акционерами, он даже жестче предыдущего проекта.

"Из документа исключены все второстепенные нормы, чтобы текст не был слишком большим. Существенно пересмотрели вопрос судебных процедур и порядок возмещения ущерба. Сейчас в проекте больше процедурных гарантий, что банки не вернутся прежним владельцам. Акционеры получат право лишь на компенсацию в денежной форме", – отмечает источник в правительстве.

Без сотрудничества с МВФ Украине будет сложно обслуживать внешние долги. Возникает риск дефолта (неспособность выплачивать кредиты). Это обрушит кредитный рейтинг страны, и в будущем получить внешнее финансирование или инвестиции станет крайне сложно. Ряд нардепов (часть "Слуги народа", фракция "Голос") и даже бывший премьер Алексей Гончарук запустили флешмоб в соцсетях под тэгом "нетдефолту". Все они призывают пойти против интересов бывших собственников "Привата" и проголосовать за законопроект "О банках" ради сотрудничества с МВФ.

К слову, и сам президент Владимир Зеленский в стенах Рады просил свою фракцию поддержать законопроект. По его словам, замечания есть у всех, но такое решение нужно принять сегодня для страны.

Ни одного голоса "за" законопроект не дали представители "Оппозиционная платформа – За Жизнь", как и "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Последняя, кстати, активно выступала против законопроекта, посещая многочисленные эфиры на телеканалах. Среди не фракционных "против" выступили Антон Поляков (он зарегистрировал больше всего правок, пытаясь затянуть принятие документа) и Анна Скороход. В "Слуге народа" не поддержали документ т.н. "группа плюсов", которая больше всего связана с Игорем Коломойским – Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк. Также не поддержал документ Максим Бужанский. Остальные "слуги" либо воздержались, либо отсутствовали.

"Голос", "Европейская солидарность" и "Довіра" поддержали законопроект практически полными составом своих фракций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия закона о банках Украина может претендовать на новый кредит.

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