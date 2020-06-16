Рада освободила бизнес от штрафов по кредитам во время карантина

Украинский бизнес, в частности, ФОПы, не будут штрафовать за неуплату кредитов во время карантина.

Закон №3297 об этом во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня. Его поддержали 334 народных депутата.

Как голосовали

"Слуга народа" – 220;

ОПЗЖ – 31;

"Европейская солидарность" – 21;

"Батькивщина" – 18;

"За будущее" – 16;

"Голос" – 18;

"Доверие" – 4;

Внефракционные – 16.

Результаты голосования Telegram / Муса Магомедов

Закон освобождает предпринимателей от начисления в период карантина и в 30-дневный период после его завершения от штрафов и пени по кредитам (займам).

Дополнение об этом закон вносит в Хозяйственный кодекс Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Кабмин Украины опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.

Шмыгаль заявил, что за период карантина было трудоустроено 142,7 тыс. украинцев, которые получили статус безработных.

Выходу экономики Украины из кризиса будут способствовать программа социальной поддержки, увеличение пенсий, ускорение выдачи пособия по безработице, выплаты на детей ФЛП. Также одна из задач Кабмина – создание рабочих мест в микро- и малом бизнесе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.