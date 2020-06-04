Рада не утвердила программу правительства по выходу из коронакризиса

Верховная Рада отправила на доработку программу действий правительства по стимулированию экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.

Решение поддержали 245 народных депутатов. Документ в парламенте представил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 4 июня.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Программа включает мероприятия, которые имеют целью помочь малому и среднему бизнесу, стимулировать промышленность, аграрный бизнес, а также ослабить административное давление на предпринимателей (так называемая регуляторная гильотина).

"Презентация, которую мы изложили, – это идейный каркас программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. Этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики , а главное – малого и среднего бизнеса. Программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что первую программу действий правительства уже частично выполнено. Поэтому он попросил Раду отправить его на доработку, чтобы правительство смогло внести в парламент новый документ.

Это не окончательный вариант документа. Его еще дорабатывают в министерствах и обсуждать в комитетах Верховной Рады.

10 пунктов программы:

Адаптивный карантин Развитие малого и среднего бизнеса "Регуляторная гильотина" Совершенствование налоговой системы Перезапуск промышленного сектора Выход из энергетического кризиса Реформирование транспорта и инфраструктуры Развитие международной торговли Поддержка АПК Цифровая трансформация и развитие IT-сектора

Программа стимулирования экономики

Как сообщал OBOZREVATEL: