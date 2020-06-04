Рада не утвердила программу правительства по выходу из коронакризиса

Андрей Довгань Рынки и компании 11:01, 4.06.2020 Обновлено: 11:46, 4.06.2020

Верховная Рада отправила на доработку программу действий правительства по стимулированию экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.

Решение поддержали 245 народных депутатов. Документ в парламенте представил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 4 июня.

Результаты голосования
Телеканал "Рада"

Программа включает мероприятия, которые имеют целью помочь малому и среднему бизнесу, стимулировать промышленность, аграрный бизнес, а также ослабить административное давление на предпринимателей (так называемая регуляторная гильотина).

"Презентация, которую мы изложили, – это идейный каркас программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. Этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики , а главное – малого и среднего бизнеса. Программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что первую программу действий правительства уже частично выполнено. Поэтому он попросил Раду отправить его на доработку, чтобы правительство смогло внести в парламент новый документ.

Это не окончательный вариант документа. Его еще дорабатывают в министерствах и обсуждать в комитетах Верховной Рады.

10 пунктов программы:

  1. Адаптивный карантин

  2. Развитие малого и среднего бизнеса

  3. "Регуляторная гильотина"

  4. Совершенствование налоговой системы

  5. Перезапуск промышленного сектора

  6. Выход из энергетического кризиса

  7. Реформирование транспорта и инфраструктуры

  8. Развитие международной торговли

  9. Поддержка АПК

  10. Цифровая трансформация и развитие IT-сектора

Программа стимулирования экономики

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На время карантина государство ввело несколько программ поддержки для бизнеса. Они касаются налогов, послаблений по проверкам, социального страхования и арендных платежей.

  • В Украине дефицит бюджета превысил 58,3 млрд гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля перевалил за $81 млрд.

  • На поддержку экономики Украины во время коронакризиса правительство выделило около 100 млрд гривен. Из них 65 млрд грн – в Фонд борьбы с коронавирусом, 26 млрд – Пенсионному фонду, и 6 млрд – для Фонда по безработице.

  • Украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.

  • Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризиса. Это будут делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.

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