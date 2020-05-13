Медиков, которые борются с COVID-19, освободили от всех налогов

Верховная Рада освободила медиков, которые борются с COVID-19, от уплаты всех налогов и сборов на период борьбы с эпидемией. Фактически это означает, что зарплата медиков возрастет.
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Льгота касается зарплаты, доплаты и премий медиков. Об этом говорится в законопроекте №3329-д, который Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом в среду, 13 мая. Решение поддержали 333 народных депутата.
Также физлиц-предпринимателей еще на один месяц – до конца мая 2020 года – освободили от уплаты ЕСВ. Для них на один месяц отложили начисление пени.
Результаты голосования
Телеканал "Рада"
Цель документа – поддержать бизнес в период карантина, дать ему налоговые льготы и упростить административные процедуры.
В частности, продлен период, в течение которого ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут освобождены от уплаты ЕСВ на период с 1 по 31 мая 2020 года.
Медиков освободили от налогов
Что еще предусматривает законопроект
продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн. грн. в 200 млн. грн;
продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года;
внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.
Законопроект был принят за основу в первом чтении 30 апреля.
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