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13 мая • обновлено в 16:21
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Медиков, которые борются с COVID-19, освободили от всех налогов

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Верховная Рада освободила медиков, которые борются с COVID-19, от уплаты всех налогов и сборов на период борьбы с эпидемией. Фактически это означает, что зарплата медиков возрастет.

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Льгота касается зарплаты, доплаты и премий медиков. Об этом говорится в законопроекте №3329-д, который Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом в среду, 13 мая. Решение поддержали 333 народных депутата.

Также физлиц-предпринимателей еще на один месяц – до конца мая 2020 года – освободили от уплаты ЕСВ. Для них на один месяц отложили начисление пени.

Результаты голосования

Результаты голосования

Телеканал "Рада"

Цель документа – поддержать бизнес в период карантина, дать ему налоговые льготы и упростить административные процедуры.

В частности, продлен период, в течение которого ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут освобождены от уплаты ЕСВ на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Медиков освободили от налогов

Медиков освободили от налогов

Что еще предусматривает законопроект

  • продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

  • продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

  • продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

  • уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн. грн. в 200 млн. грн;

  • продление срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года;

  • внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.

Законопроект был принят за основу в первом чтении 30 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада расширила сроки расследования фактов коррупции Временной следственной комиссией, которая изучит обнародованные в СМИ факты о действиях чиновников, которые привели к потерям госбюджета.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Налоги в Украине Льготы в Украине
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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