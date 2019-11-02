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2 ноября • обновлено в 14:49
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"Работают по звонку!" Плинский разоблачил СБУ в коррупции на таможне

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Департамент СБУ, занимающийся борьбой с контрабандой, вероятно, сам "крышует" предпринимателей. Их грузы пропускаются "по звонку", а без взятки фуры месяцами могут проходят проверки.

Об этом заявил журналист Евгений Плинский в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В департаменте "К" есть разные управления. За таможню отвечает 4-е управление, которое занимается сбором компромата на таможенников, чтобы их взять "на поводок". А взяв на поводок, эти таможенники начинают обслуживать фирмы, подконтрольные СБУ", – сказал Плинский.

По его словам, СБУ присылает на таможню "письма счастья" – ориентировки, в которых указывает, что такие-то фирмы проходят по такому-то уголовному производству в рамках расследования госизмены. И что грузы таких компаний должны проверяться и без согласования с сотрудником 4-го управления СБУ не могут выехать с таможни.

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"Таможенник трясется, говорит бизнесмену: "Извини, вот тут СБУ". Грузы бизнесмена досматриваются, месяцами портятся, пока он не приходит в СБУ. Ему назначают куратора от СБУ и говорят: "Двушку" ($2000 - Ред.) в месяц с фуры ты заносишь нам и твои грузы едут. А таможеннику, который у них сидит на крючке за взятку, они говорят: "Эта фирма работает под нами", – обрисовал схему Плинский.

Таким образом, по словам журналиста, "белые" бизнесмены становятся "серыми". Если раньше они платили с фуры $10 тыс. налогов, то теперь они платят $5 тыс. и "двушку" заносят "куратору из СБУ".

"Так бизнесмен превращаются в контрабандиста. Таможня работает "по звонку". Инспектор на посту сидит, к нему заезжает фура. Он звонит старшему смены, а тот своему куратору. Куратор смотрит, "заносил" ли ему хозяин фуры в этом месяце и дает указание таможеннику – пропускать или не пропускать. А Таможенный кодекс может варьироваться миллионом трактовок. И бизнесмена можно "убить" или "не убить", – объяснил Плинский.

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Также журналист рассказал о схеме с почтовой контрабандой. По его словам, почтовые операторы в Украине имеют особое право – их грузы не проходят досмотр на границе. И этим активно пользуются контрабандисты.

"Таможенные грузы пересекают границу под пломбой "беспрепятственно". То есть, ты заезжаешь на фуре, показываешь документы, что у тебя почта, и поехал на внутреннюю таможню. А внутренняя таможня для почтовых компаний – это их склад, где сидит один таможенник. И никто не знает, что там происходит", – добавил Плинский.

Плинский заявил, что СБУ "крышует" контрабанду

Плинский заявил, что СБУ "крышует" контрабанду

Как сообщал OBOZREVATEL, новым начальником харьковской таможни может стать начальник таможенного поста "Гоптовка" Александр Малько. Малько связывают с коррупционерами времен Виктора Януковича. А его назначение якобы лоббирует Сергей Иванов, который возглавлял таможни в Одессе, Харькове, Полтаве и Чопе, и считается "специалистом по налаживанию схем". По нашим данным, это схема Сергея Трофимова, который отвечает за теневые операции на таможне, связанные с контрабандой.

Задержанные в Польше за контрабанду янтаря якобы сотрудники украинских спецслужб, оказались представителями общественной организации.

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Темы
Борьба с коррупцией в Украине Контрабанда в Украине
Персона
Евгений Плинский
Место
Украина
Теги
растаможка коррупция
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