"Работают по звонку!" Плинский разоблачил СБУ в коррупции на таможне

Департамент СБУ, занимающийся борьбой с контрабандой, вероятно, сам "крышует" предпринимателей. Их грузы пропускаются "по звонку", а без взятки фуры месяцами могут проходят проверки.

Об этом заявил журналист Евгений Плинский в эфире программы "Народ против" на телеканале ZIK. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В департаменте "К" есть разные управления. За таможню отвечает 4-е управление, которое занимается сбором компромата на таможенников, чтобы их взять "на поводок". А взяв на поводок, эти таможенники начинают обслуживать фирмы, подконтрольные СБУ", – сказал Плинский.

По его словам, СБУ присылает на таможню "письма счастья" – ориентировки, в которых указывает, что такие-то фирмы проходят по такому-то уголовному производству в рамках расследования госизмены. И что грузы таких компаний должны проверяться и без согласования с сотрудником 4-го управления СБУ не могут выехать с таможни.

"Таможенник трясется, говорит бизнесмену: "Извини, вот тут СБУ". Грузы бизнесмена досматриваются, месяцами портятся, пока он не приходит в СБУ. Ему назначают куратора от СБУ и говорят: "Двушку" ($2000 - Ред.) в месяц с фуры ты заносишь нам и твои грузы едут. А таможеннику, который у них сидит на крючке за взятку, они говорят: "Эта фирма работает под нами", – обрисовал схему Плинский.

Таким образом, по словам журналиста, "белые" бизнесмены становятся "серыми". Если раньше они платили с фуры $10 тыс. налогов, то теперь они платят $5 тыс. и "двушку" заносят "куратору из СБУ".

"Так бизнесмен превращаются в контрабандиста. Таможня работает "по звонку". Инспектор на посту сидит, к нему заезжает фура. Он звонит старшему смены, а тот своему куратору. Куратор смотрит, "заносил" ли ему хозяин фуры в этом месяце и дает указание таможеннику – пропускать или не пропускать. А Таможенный кодекс может варьироваться миллионом трактовок. И бизнесмена можно "убить" или "не убить", – объяснил Плинский.

Также журналист рассказал о схеме с почтовой контрабандой. По его словам, почтовые операторы в Украине имеют особое право – их грузы не проходят досмотр на границе. И этим активно пользуются контрабандисты.

"Таможенные грузы пересекают границу под пломбой "беспрепятственно". То есть, ты заезжаешь на фуре, показываешь документы, что у тебя почта, и поехал на внутреннюю таможню. А внутренняя таможня для почтовых компаний – это их склад, где сидит один таможенник. И никто не знает, что там происходит", – добавил Плинский.

Плинский заявил, что СБУ "крышует" контрабанду

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