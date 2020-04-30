В Кабмине пояснили, будут ли выпускать заробитчан из страны

Украина не будет запрещать заробитчанам выезжать за границу. Чартерные авиарейсы для них будут летать постоянно.

Об этом сказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью "Сегодня".

Работа за границей

По его словам, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и внесли "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы". Но власть препятствовать им все равно не будет.

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – сказал Пристайко.

Не все заробитчане одинаковые

При этом вице-премьер сказал, что между украинскими заробитчанами есть разница и государство будет лоббировать интересы лишь некоторых.

По его словам, есть сезонные рабочие, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности. И есть те, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса.

"Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно – это области вдоль границы. Поэтому одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу", – заявил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс Киев – Лондон с украинскими заробитчанами, который должен был вылететь в 12:40 29 апреля.

Позднее выяснилось, что к вечеру пассажиры все еще ждали в "Борисполе" решения вопроса с их рейсом. Украинцев возмутили действия властей. В результате самолет таки получил разрешение на вылет и в 21:35 отправился в Лондон.

Правительство Украины готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, но есть несколько условий.

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