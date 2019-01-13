Работа в Украине: названы самые востребованные и ненужные специальности

Через Государственную службу занятости Украины за 2018 год прошла информация об 1,1 млн вакансий. Работодатели чаще всего искали людей рабочих профессий, тогда как вузы из года в год выпускают невостребованных специалистов с высшим образованием.

О тенденциях на украинском рынке труда рассказала в эфире ObozTV начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости Любовь Бершадская.

"Последние 3-4 года мы наблюдаем постоянный спрос работодателей на квалифицированные рабочие кадры. Токари, работа с металлом, наладчики, инженеры, учитывая, что у нас ситуация на востоке и необходимо отстраивать определенные комплексы. С "Укроборонпромом" работаем тесно и подбираем им персонал", – рассказала Бершадская.

По ее словам, активно ищут персонал работодатели с иностранными инвестициями, которые заходят в Украину.

"Мы видим западные регионы, где строятся заводы по сборке жгутов для производства автомобилей. Есть постоянный спрос на квалифицированные рабочие профессии", - сообщила представитель Госслужбы занятости.

При этом эксперт указала на вопиющий дисбаланс на украинском рынке труда – 48% зарегистрированных в Службе занятости – люди с высшим образованием.

"Идет обучение в учебных заведениях по тем профессиям, которые не всегда являются востребованными на рынке труда. Каждый год мы говорим, что научили столько-то юристов и так далее, которые сейчас не востребованы в таких объемах. В то же время, как-то мы по одному из регионов искали токарей 5-го разряда. Их по региону было зарегистрировано всего пять человек", - отметила Бершадская.

По ее данным, наименее востребованы сейчас юристы и экономисты, хотя раньше это были топовые профессии. Росту безработицы в этой сфере также способствует реорганизация государственных структур и закрытие банковских учреждений.

md-eksperiment.org

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-5 рабочих специальностей с высокими зарплатами в 2018 году:

Строительство - 15 000 грн

Домашний персонал - 14 000 грн

Транспорт/логистика - 11 000 грн

Производство/энергетика - 10 000 грн

Сельское хозяйство - 10 000 грн.

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