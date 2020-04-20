Работа в Украине: названы самые востребованные вакансии на карантине

В Украине резко сократилось количество вакансий, которые предлагают центры занятости. По состоянию на 1 апреля в Госслужбе занятости их было зарегистрировано 54 тысячи.

Это на треть меньше, чем в начале апреля 2019 года, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Работа в Украине

Наибольшие шансы найти сейчас работу в тех сферах, которые особо важны во время карантина.

сельское и лесное хозяйство . Это связано с началом весенне-полевых работ. Работу предлагают агрономам, трактористам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства;

торговля и услуги , которые не попали под запрет (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);

логистика (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом);

здравоохранение и социальная помощь (медсеста, соцработник);

правопорядок (охранник, сторож).

Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих – электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зарегистрированных безработных выросла за время карантина на треть – до 400 тыс. человек. При этом число вакансий в 8 раз меньше.

В Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

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