Работа в Украине: какие новые профессии появятся в ближайшее время

В ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Об этом говорится в докладе ведущих экономистов, который был представлен на форуме в Давосе (Швейцария), сказано в материале OBOZREVATEL. Новые специальности придут и в Украину. Правда, социологи говорят, что у нас они будут внедряться с поправкой на "серое" трудоустройство и нежелание многих украинцев учиться чему-то новому.

Внедрение новых технологий приводит к росту спроса на рабочие места в области зеленой экономики, анализе данных и искусственного интеллекта, а также новые возможности в инженерном деле, облачных вычислениях и разработке продуктов.

С другой стороны, появляющиеся профессии также требуют человеческого взаимодействия в новой экономике, что приводит к увеличению спроса на рабочие места в экономике ухода, в маркетинге, продажах и производстве контента, а также работа в сфере культуры и с людьми.

"Наибольший рост новых возможностей, по прогнозам специалистов, будет в сфере экономики ухода, в продажах, маркетинге и контенте, в анализе данных и искусственного интеллекта. Немного меньше в инженерии, облачных вычислениях, а также работе в сфере культуры и с людьми. А вот самый низкий прогноз дается в сфере "зеленой" экономики", – сказано в публикации.

Работа в Украине

Работа будущего в Украине

В нашей стране с развитием новых профессий все гораздо сложнее. И хотя отчасти представленные в отчете отрасли в Украине существуют, люди часто о них не знают.

"Например, что касается экономики заботы, она у нас не развита. Но что касается долгосрочного ухода за пожилыми людьми, детьми, больными, людьми с инвалидностью у нас это очень плохо работает", – сказала в комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

Одна из проблем, почему у нет никакого развития новых профессиональных сфер, так это то, что они работают, как базары –нелегально. Единственным растущим и даже ведущим сектором экономики Ткаченко считает торговлю. А вот для зеленой экономики у нас нет четкой последовательной политики, которая помогла бы реализовать ряд необходимых проектов.

В действительности, по прогнозам Ткаченко, в ближайшем будущем в Украине также будет происходить рост рабочих мест, однако будет меняться структура занятости: "Меньше людей будет задействовано на тяжелых работах, будет переориентация на лучшие условиями труда, и с большим образовательным вкладом. К сожалению, у нас сейчас много людей заняты на простых, физических работах. В Киеве до сих пор не могут нормально е-билет ввести, у нас кондукторы до сих пор в общественном транспорте ходят".

К сожалению, продвижение в Украине новых специальностей, проблема не одного правительства, но и людей, так как им довольно сложно переключаться из одной профессии на другую, особенно, что касается более взрослого поколения.

"Почему мы так сильно отстаем? Потому что люди не видят перспектив для каких-то перемен в своей жизни. Они вошли в одну колею, и сами они из нее не выйдут. Вот попробуйте человека, который 20 лет торговал на базаре, перенастроить на другую работу", – говорит Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Государственную аудиторскую службу Украины реформируют и сократят сотрудников;

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн;

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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