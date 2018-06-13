RAB-тарифы в Украине: стало известно, почему будем платить больше

В ближайшее время в Украине могут существенно измениться тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом заявил в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что на сегодняшний день предпосылок для снижения тарифа нет.

"Если говорить о тарифах на электроэнергию, то я не вижу никаких оснований для снижения. Скорее наоборот, произойдет рост соответствующих тарифов, так как около 80% сетей, а в отдельных регионах и больше, морально и физически устарели", - отметил эксперт. "Активы стареют, а действующий тариф не состоянии компенсировать затраты компании на восстановление сетей. К сожалению, даже нынешнее подорожание, которое недавно имело место в отношении промышленных предприятий, не позволяет полностью компенсировать затраты", - сказал эксперт.

"Необходимо привлечение средств инвесторов, но далеко не все облэнерго знают, каким образом привлекать эти средства и далеко не все в состоянии эти средства активно отрабатывать. К сожалению, без введения RАB-регулирования выйти из этой ситуации, как мне кажется, будет невозможно", - отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.

В рамках выполнения требований МВФ в ближайшее время в Украине может появиться новая система проверки получателей субсидий. Кроме того, планируется "разбить" тарифы на газ и отопление и повысить тариф на газ. В связи с разделением тарифов на отопление и газ, украинцам придется круглый год платить за "распределение" энергоресурсов на основе мощности.