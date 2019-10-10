"Жилье для миллионеров": сколько стоят квартиры в небоскребах Киева

Цены на элитное жилье в небоскребах Киева доходят до 91 млн гривен, а площадь однокомнатных квартир в них зачастую метраж "трешек" в обычных домах.

При этом украинская столица входит в десятку городов мира по количеству высоток, а в Европе и вовсе занимает первое место. Об этом говорится в материале "Сегодня". При этом у нас нет зданий, которые могли бы посоревноваться с мировыми рекордсменами по высотности.

Журналисты выяснили, какие дома в Киеве считаются самыми высокими и во сколько обойдется квартира в топовых небоскребах столицы.

Самые высокие дома в Киеве Инфографика "Сегодня"

Дом на Кловском спуске, 7а (168 метров)

Этот небоскреб из кирпича и бетона построили не так давно – в 2015 году. Он состоит из двух секций – 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра, между ними – 8-этажная "перемычка".

"Всего в доме 238 квартир, при этом "однушки" по площади (89 кв.м) превосходят трехкомнатные квартиры в жилых зданиях типичной застройки. Стоимость апартаментов в элитной высотке стартует от $175 тыс. (около 4,4 млн грн). А самая дорогая квартира находится на 42-м этаже и занимает его полностью. В помещении – свободная планировка, нет ремонта, но есть две огромные террасы, которые "опоясывают" квартиру с двух сторон. Стоимость ВИП-апартаментов с площадью 980 "квадратов" – 3,6 миллиона долларов (более 91,4 млн грн)", – сказано в материале.

Дом на улице Леси Украинки, 7в (152,5 метра)

Здание по состоянию на конец 2019 года является самым "молодым" столичным небоскребом – его сдали в 2018 году. Всего в доме 256 квартир, подземный паркинг, лаундж-зона с детскими площадками, доступ к которым имеют только жильцы.

Главная достопримечательность дома – открытый бассейн на крыше. Там же находится фитнес-центр, ресторан и мини-парк с живыми деревьями.

"Самая недорогая из предлагаемых в продаже квартир – однокомнатная (44 кв.м) на 4-м этаже за 145 тысяч долларов. В апартаментах аккуратный ремонт, техника и мебель. Самая дорогая квартира – "трешка" (112 кв.м) за 445 тысяч долларов (более 10,9 млн грн) с дизайнерским ремонтом и дорогой техникой на 6-м этаже. В апартаментах установлена система "умный дом" и подогрев полов", – сказано в материале.

Срибнокильская, 1 и Княжий затон, 21 (128 метров)

Эти жилые комплексы являются "близнецами" и введены в эксплуатацию в 2007 и 2008 годах. Оба здания находятся рядом с озером Срибный Кил, одно – ближе к метро "Осокорки", а второе – к станции "Позняки". В каждом по 530 квартир, пятиуровневые паркинги и вертолетные площадки на крышах.

По сравнению с другими городскими небоскребами жилье здесь – по относительно доступным ценам. К примеру, в комплексе на Княжьем Затоне, 21 продается однокомнатная квартира (58 кв. м) на восьмом этаже за 66 тысяч долларов США (1,6 млн грн). Правда, она в состоянии "после строителей" – без ремонта и мебели. Самые дорогие апартаменты – в доме на Срибнокильской, 1. За четырехкомнатную квартиру (140 кв. м) на 12-м этаже с качественным офисным ремонтом и двумя санузлами просят 250 тысяч долларов США (6,35 млн грн). Кстати, на последних этажах есть предложения вдвое дешевле и с аналогичным метражом.

Проспект Победы, 11б (140-150 м)

Жилищный комплекс из трех башен планируют закончить в 2020 году, однако он уже попадает в список самых высоких жилых высоток в Киеве. 36-этажные небоскребы будут объединены 5-этажным "поясом", в котором будут спорткомплекс, паркинг, большой бассейн и парк с аттракционами для малышей. На крыше пятиэтажного соединения обустроят внутренний двор – из-за плотности застройки в этом районе.

Издание сообщает, что все квартиры в доме пока продаются без ремонта, однако продавцы обещают наличие всех счетчиков – на воду, электричество и тепло. Самое дешевое предложение – "однушка" (52 кв. м) на 9-м этаже за 66,5 тыс. долларов США (около 1,6 млн грн), самое дорогое – четырехэтажные апартаменты (181,9 кв.м) на последнем, 36-м этаже за 352 тысячи долларов (около 9 млн грн).

Оболонская набережная, 1 (122 м)

Жилье здесь – по ценам центра города. Так, самое дешевое предложение – скромная "однушка" (37 кв.м) на пятом этаже с видом во двор за 80 тысяч долларов (более 2 млн грн). В апартаментах нет балкона, но выполнен дизайнерский ремонт.

"Самая дорогая квартира – для миллионеров. Шестикомнатный пентхауз (544 кв.м) находится на 29-м и 30-м этажах и обойдется в 1,7 миллиона долларов США (около 43,1 млн грн). У квартиры отдельный панорамный лифт, просторная планировка и отсутствие ремонта. По словам продавца, из нее возможно обустроить выход на террасу, откуда можно будет любоваться захватывающими видами на реку", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в обозримом будущем стоимость аренды и продажи квартир в Украине будет только расти.

Цены на аренду жилья в Украине за последние 12 месяцев выросли на 30-44%. Так, снять однокомнатную квартиру в Киеве сейчас обойдется в среднем от 6500 грн/месяц (в Деснянском районе) до 14 500 грн/месяц (в Печерском).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал