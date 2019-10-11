"Стукнуть кулаком по столу!" Зеленский рассказал, как будет сотрудничать с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный валютный фонд не должен ставить Украине каких-либо условий, кроме экономических.

По его словам, он нацелен на дружеский формат общения с организацией, но без ущемления интересов Украины. Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне.

"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что в любой момент невыгодное партнерство можно остановить: "Только встать и стукнуть кулаком по столу: с этого диалог не начинается, так его можно закончить".

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк уволился не из-за конфликта вокруг возможной отмены национализации ПриватБанка.

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