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11 октября • обновлено в 13:21
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"Стукнуть кулаком по столу!" Зеленский рассказал, как будет сотрудничать с МВФ

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный валютный фонд не должен ставить Украине каких-либо условий, кроме экономических.

По его словам, он нацелен на дружеский формат общения с организацией, но без ущемления интересов Украины. Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне.

"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что в любой момент невыгодное партнерство можно остановить: "Только встать и стукнуть кулаком по столу: с этого диалог не начинается, так его можно закончить".

"Стукнуть кулаком по столу!" Зеленский рассказал, как будет сотрудничать с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк уволился не из-за конфликта вокруг возможной отмены национализации ПриватБанка.

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Читайте все новости по теме "Пресс-марафон Владимира Зеленского" на OBOZREVATEL.

Темы
Пресс-марафон Владимира Зеленского транш МВФ кредитование Украины
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
МВФ
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических"__ Они только экономические условия и выставляют: урезать социалку, увеличить пенсионный возраст, продавать населению газ и электричество по европейским ценам...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
"Стукнуть кулаком по столу!"...Лучше писькой по роялю)))))
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70rus xxx
70rus xxx
Ба,ЗеМоника совсем плох,сочувствую украинцам........"фонд не должен ставить Украине каких-либо условий, кроме ЭКОНОМИЧЕСКИХ"!!!!.А я думал,благополучие страны основывается на экономике.
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