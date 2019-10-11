"Получали по $40 тыс. с грузовика": СБУ раскрыла схему контрабанды брендовой одежды

СБУ в пятницу, 11 октября, устроила масштабные обыски у организаторов контрабанды брендовой одежды. Уже изъято товара на сумму более чем 100 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на Facebook. "Сейчас происходят 40 одновременных обысков в местах хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран", – сообщили в СБУ.

По информации силовиков, схему с ввозом контрабанды организовали шесть граждан Украины. Модную одежду известных брендов крупными партиями провозили, скрывая от таможенного контроля. Соответственно, налоги не платились.

"Завозили товар 20-тонными фурами. С каждого грузовика с товаром дельцы получали по $40 тыс. Реализовывался товар одной из торговых сетей в столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях", – рассказали правоохранители о масштабах схемы.

В СБУ добавили, что в ходе обысков изъяли $640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. гривен, а также одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Госбюро расследований устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне. Там раскрыли масштабную схему провоза контрабанды.

Также Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четыре табачных гиганта с фабриками в Украине и дистрибьютора "Тедис Украина". В последней компании обвинения отвергли.

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