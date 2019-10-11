Главная Новости
11 октября • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Получали по $40 тыс. с грузовика": СБУ раскрыла схему контрабанды брендовой одежды

4.1т Читать материал на украинском

СБУ в пятницу, 11 октября, устроила масштабные обыски у организаторов контрабанды брендовой одежды. Уже изъято товара на сумму более чем 100 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на Facebook. "Сейчас происходят 40 одновременных обысков в местах хранения и реализации товара, незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран", – сообщили в СБУ.

По информации силовиков, схему с ввозом контрабанды организовали шесть граждан Украины. Модную одежду известных брендов крупными партиями провозили, скрывая от таможенного контроля. Соответственно, налоги не платились.

Новости
Грузят тоннами: одесских пограничников обвинили в крышевании браконьерства и контрабанды

"Завозили товар 20-тонными фурами. С каждого грузовика с товаром дельцы получали по $40 тыс. Реализовывался товар одной из торговых сетей в столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях", – рассказали правоохранители о масштабах схемы.

В СБУ добавили, что в ходе обысков изъяли $640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. гривен, а также одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен.

"Получали по $40 тысяч": СБУ раскрыла схему контрабанды одежды

СБУ

"Получали по $40 тысяч": СБУ раскрыла схему контрабанды одежды

СБУ

"Получали по $40 тысяч": СБУ раскрыла схему контрабанды одежды

СБУ

"Получали по $40 тысяч": СБУ раскрыла схему контрабанды одежды

СБУ

"Получали по $40 тысяч": СБУ раскрыла схему контрабанды одежды

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Госбюро расследований устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне. Там раскрыли масштабную схему провоза контрабанды.

Также Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четыре табачных гиганта с фабриками в Украине и дистрибьютора "Тедис Украина". В последней компании обвинения отвергли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в Украине Контрабанда в Украине
Место
Украина
Теги
контрабанда Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
36
Смешно
2
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кого затримали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel