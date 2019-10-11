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11 октября • обновлено в 17:23
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"Почти закончили": оккупанты сообщили о прорыве с Крымским мостом

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В аннексированном Крыму местные "власти" отчитались о завершении монтажа пролетов путепровода над железной дорогой на трассе "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Симферополем.

Речь идет о пятом этапе трассы, идущем в обход Симферополя, сообщает "Крыминформ".

"Мы почти закончили монтаж балок путепровода над железной дорогой Симферополь – Евпатория на пятом этапе трассы "Таврида". Путепровод состоит из пяти пролетов шириной от 18 до 32 метров и 60 балок. Готовность составляет 80%", – сообщил представитель петербургской компании, которая выполняет работы, Григорий Назаров.

"Почти закончили": оккупанты сообщили о прорыве с Крымским мостом

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму с новой трассы "Таврида", которая пролегает через весь полуостров, уберут грузовики массой свыше 12 тонн.

В Крыму оккупанты решили реконструировать и закончить строительство автотрассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь, до 2022 года.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Motr Den
Motr Den
Где европейский вал, из рабицы, на границе с агрессором?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
И все вспомним 2 км дороги построенной Украиной))))))))))))))))и расхваленной премьером))))))
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Motr Den
Motr Den
Да чтож это за оккупанты такие?! Нет чтоб разбомбить всё, как украинские защитники на Донбассе, а они мост построили. Вот же нелюди.
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