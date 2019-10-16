"Передадим фамилии в СМИ": Россия устроила очередную подлость крымчанам

В аннексированном Крыму местные "власти" разрешили налоговикам шантажировать должников передачей их имен и фамилий в СМИ.

Об этом заявил глава так называемого управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев, передают "РИА Новости". "Мы собираемся публиковать фотографии и имена должников вместе с суммами их задолженностей в газетах и показывать по телевидению", – сообщил он.

Оккупационые власти говорят, что подобная практика не противоречит их законодательству: размер задолженности и фамилия должника не являются охраняемой законом тайной.

Причина, по которой налоговики готовы унижать крымчан, банальна: дыры в бюджете. По словам крымских чиновников, он на 40-45 процентов формируется поступлениями от налогов на доходы физлиц. При этом, по состоянию на 2019 год, жители полуострова задолжали по налогам сотни миллионов рублей.

"С начала года мы наблюдаем ослабление дисциплины граждан в плане уплаты налогов. Не уплачено страховых взносов за регистрацию ИП на общую сумму свыше 300 млн рублей. Также свыше 1 млрд рублей не уплачено по транспортному налогу. Среди неплательщиков – сотрудники государственных предприятий", – пожаловались "власти" Крыма.

Долги крымчан

Как сообщал OBOZREVATEL, пока "власти" аннексированного Крыма хвалятся успехами в строительстве трассы "Таврида", местные жители начинают осознавать, что за свою землю, по которой идет шоссе, они ничего не получат.

Судья аннексированного Крыма, которая признала имущество Минобороны Украины на полуострове собственностью России, заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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