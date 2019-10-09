"Ошиблась" на 415 тысяч: Маркарову вызвали в суд из-за декларации

Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Речь идет об отчете Маркаровой за 2017 год. Об этом прес-служба НАПК сообщила в Facebook. В ходе проверки документа выяснилось, что туда записали недостоверных сведений на сумму более 100 прожиточных минимумов.

"В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи — мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах", – сказано в сообщении.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации – 415 тыс. грн.

Сама Маркарова сыграла на опережение и еще в прошлый четверг в Facebook рассказала, что, по ее мнению, вся проблема – в методологии подсчета доходов и трат чиновников.

"Проверено три года: 2015, 2016, 2017. Составлено в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", как считает НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму свыше 100 и менее 250 минимумов. С протоколом не соглашаюсь, поэтому готовлюсь предоставлять эти же самые объяснения в суде. При этом все задекларировано, конфликтов интересов нет. Вопросы, как и в предыдущий раз, методологические", – написала министр.

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