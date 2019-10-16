"Обманули и унизили": в Крыму пожаловались на "прорыв" с Крымским мостом

Пока "власти" аннексированного Крыма хвалятся успехами в строительстве трассы "Таврида", местные жители начинают осознавать, что за свою землю, по которой идет шоссе, они ничего не получат.

Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках России, сообщают "Крым. Реалии".

"В Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили. Точно так же российские власти врали людям во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014-ом году. Тогда тоже отбирали землю ради строительства олимпийских объектов", – говорится в материале.

У одного из героев сюжета жителя села Донское Сергея Лаврова забрали 1 гектар земли, на котором он выращивал просо. Обещали дать $11 тыс, сейчас предлагают максимум $2 тыс.

"Они обещали хорошие деньги, стоимость земли. Они меня не только обманули, но и унизили, подорвали здоровье", – сказал Лавров.

По его словам, юрист строительной компании, которой он отдал землю, признался, что если они будут выплачивать всем по закону, то на дорогу не останется денег.

"Они поставили ЛЭП, все перерыли. Теперь на земле известь. Как тут что-то будет расти?", – жалуется крымчанин.

Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках России. Так в Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили pic.twitter.com/NUBh49eYxV — Крым.Реалии (@krymrealii) October 15, 2019

Эту новость активно обсуждают пользователи Twitter.

"Интересно, на референдум ходили?", – написал пользователь БандерАс.

twitter.com

"Денег нет, но вы держитесь!", – напоминает знаменитую фразу пользователь Alex Kentov 25+.

twitter.com

"Только нахрен эти стройки, одна таврида и мост это миллиарды рублей россиян выброшенных на крымский ветер. Только экологию испоганили", – подводит итог пользователь Пошутило Иннокентий.

twitter.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местные "власти" отчитались о завершении монтажа пролетов путепровода над железной дорогой на трассе "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Симферополем.

В аннексированном Россией Крыму с новой трассы "Таврида", которая пролегает через весь полуостров, уберут грузовики массой свыше 12 тонн.

В Крыму оккупанты решили реконструировать и закончить строительство автотрассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь, до 2022 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!