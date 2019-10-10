"На правильном пути": Зеленский высказался о борьбе с ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Кабмин в борьбе с уклонением от налогов с помощью физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне. По его словам, он против, когда с помощью ФЛП большие компании уклоняются от налогов.

"Когда ФЛП работают – это нормально. Но когда компании не захотели платить нормально налоги, в белую, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФЛП. И очень много ФЛП работает на одну компанию. И все, что хочет правительство – это побороть такие схемы. Вот к чему этот законопроект, вот к чему было это решение. Думаю, они на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени, все должны платить налоги", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

На следующий день глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что его скандальное заявление об идее запретить ФЛП оказывать услуги, было неправильно понято.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!