"Можно ли прожить без МВФ?" В НБУ дали честный ответ

В Нацбанке заявили, что Украина в 2019 году не получила ни одного транша от МВФ, но это не значит, что нужно полностью прекратить сотрудничество с этой организацией.

Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, есть ли смысл правительству выходить с размещением еврооблигаций, не договорившись о новой программе с МВФ.

Он отметил, что правительство в 2019 хорошо справлялось с удержанием экономики на плаву. "Управление ликвидностью и работа с внешним финансированием у них поставлены на хорошем уровне. Вспомните начало этого года. Было много криков, что Украина не переживет 2019-й год вообще из-за больших выплат по внешним долгам. А по факту мы не получили ни одного транша от МВФ, но не испытали никаких проблем с финансированием", – сказал Сологуб.

Однако это не значит, отметил эксперт, что так будет дальше, и не значит, что с МВФ не надо договариваться.

"Пример этого года показывает, что при хорошей экономической ситуации, при стабильной политической ситуации, при нормальной работе Минфина с источниками заимствований, проблем быть не должно. Минфин начал привлекать инвесторов в ОВГЗ на длительные сроки, и им решать, как они видят ситуацию", – подытожил Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке не видят больших угроз для экономики Украины от колебания цен на мировом рынке. Также там надеются, что нового глобального кризиса странам-лидерам удастся избежать.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что делегация Украины на следующей неделе (14-20 октября) отправится в США для участия в ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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