"Крути колеса від цінового стресу" и делай покупки в роботизированных аптеках

Наступление холодов – это стресс. Когда нам холодно на улице, в офисе, дома, не хочется думать о работе и заниматься насущными делами. Повышение цен – это тоже стресс. Нам приходится тратить больше денег на привычные покупки. Поэтому роботизированные аптеки снижают, а не повышают цены популярных товаров. Молодые родители покупают там гигиенические средства для себя и малыша. Для защиты от сезонной простуды роботизированные аптеки предлагают товары, которые помогают повышать иммунитет.

Еще в ассортименте встречаются лекарственные средства и медицинские изделия. Только два месяца покупатели могут покупать все это, заплатив до 25% меньше средств из своего кошелька. Такие преимущества дает акция "Крути колеса від цінового стресу"*. О перечне специальных предложений и размере скидок можно спросить у провизоров роботизированных аптек.

Акция действует с 01 октября по 30 ноября 2019 года. Если в этом месяце ваши дни расписаны по минутам, отправляйтесь за покупками в следующем. Скидку предлагают аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка".

Если планируете поездку в другой город Украины по работе или для отдыха, можете не везти лекарственные и гигиенические средства с собой. Когда приедете в место назначения, зайдите в ближайшую роботизированную аптеку и купите все необходимое. Можно даже сделать предварительный заказ с помощью аптечной справки, чтобы нужные товарные позиции точно вас дождались. Наберите телефон 5900, а потом заберите товары в месте продажи.

Роботизированные аптеки доверяют поиск и расположение упаковок помощнику PharmBot. Провизор сосредоточен на общении с вами. Робот PharmBot тратит на работу ничтожно мало времени – он находит товар на полке за 7 секунд. В роботизированных аптеках нет долгих очередей, и вы можете быстро сделать покупки в обеденный перерыв или перед важной встречей.

Напоминаем, акция "Крути колеса від цінового стресу" в фармбрендах "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Благодия" действует целых два месяца, чтобы вы успели несколько раз воспользоваться скидками и купить важные товары, заплатив меньше. Но не забудьте, что уникальное предложение завершится 30 ноября этого года. Покупайте осенью необходимую продукцию со скидкой до 25%.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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