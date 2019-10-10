"Из-за России!" В ЕС сделали неожиданное заявление об украинской коррупции

Депутат Европарламента от Болгарии Александр Александров-Йорданов назвал Россию причиной проблем с коррупцией в Украине.

Об этом парламентарий, входящий в крупнейшую в ЕП фракцию Европейской народной партии, сказал в среду вечером на слушаниях, посвященным ситуации в Украине, передает "РИА Новости". Он взял слово после речи главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Александров-Йорданов сначала раскритиковал "формулу Штайнмайера", заявив, что она выгодна России. А затем высказался о проблеме коррупции в Украине, отметив значимость российского влияния.

"Принятая недавно "формула Штайнмайера" играет на руку российской стороне. Но я бы хотел сказать о другом. Нам часто говорят о росте коррупции в Украине. Так вот, коррупция в Украине – это российский продукт", – сказал евродепутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, исключив предприятия из т.н. стоп-списков, за неделю (16–20 сентября) собрал больше, чем за 2018 год.

Прокуратура Киева объявила о подозрении в завладении 1,1 млрд грн, которые принадлежали "УкрСиббанку", бывшему народному депутату IV-VIII созывов.

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