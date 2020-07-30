Как майнить биткоины и зарабатывать на этом: 5 фактов о добыче криптовалют

За десять лет индустрия добычи криптовалют поменялась до неузнаваемости. Если вначале для этого хватало обычного ноутбука, то сейчас такое занятие не всегда выгодно даже для майнеров с лучшим оборудованием.

По состоянию на 2020 год в сфере добычи биткоина из-за усложнения процесса остались только самые технически оснащенные компании, у которых есть доступ к дешевому электричеству. Все остальные предпочитают добывать другие криптовалюты (так называемые альткоины). Об этом говорится в публикации РБК.

С чего все начиналось

Первым майнером биткоина стал его создатель – некто под псевдонимом Сатоши Накамото. Существует легенда, что Сатоши долгое время добывал криптовалюту в одиночестве, и ему принадлежит более миллиона BTC. Но доказательств этому нет.

На чем биткоины добывают сейчас

Сейчас биткоины добывают при помощи ASIC-майнеров. Это специализированные устройства, задача которых – делать только один вид вычислений, но очень быстро. Первую криптовалюту перестали добывать на видеокартах еще восемь лет назад. Сначала были попытки генерировать монеты на FPGA-чипах. Но они были слишком дорогими и просуществовали недолго.

Что такое халвинг

Халвинг – это двукратное сокращение награды майнеров за добытый блок. В мае 2020 года это событие произошло в третий раз. В итоге устаревающие модели оборудования перестали приносить прибыль. Судя по хешрейту криптовалюты (суммарная вычислительная мощность оборудования, задействованного в добыче криптовалюты, прямо влияет на сложность), который остается высоким и продолжает расти, сообщество успело подготовиться к халвингу.

Точка безубыточности добычи биткоина

Одна из главных метрик для майнеров — это точка безубыточности добычи биткоина. Это отметка, при которой цена добычи первой криптовалюты равняется ее курсу. Однако это индивидуальный показатель, который зависит от многих факторов. Самый базовый из них — стоимость электричества.

Добыча альткоинов

Альткоины (все криптовалюты, кроме биткоина) можно добывать при помощи видеокарт. Низкая стоимость оборудования и сравнительно невысокий хешрейт приводят к тому, что энтузиасты возвращаются к майнингу на видеокартах.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина во вторник, 28 июля, преодолел психологическую отметку в $11,2 тыс. Это рекорд за последние 10 месяцев.