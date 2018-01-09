"Пузырь может лопнуть": в Украине рассказали о схеме с "зелеными" тарифами

Американская компания Eurocape New Energy решила строить в Украине ветряную электростанцию и договорилась с агентством OPIC о кредите на $150 миллионов и $250 миллионов страховки, а чтобы минимизировать риски предприятие из США решило пролоббировать специальные условия.

Об этом в Facebook сообщил бывший член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

В частности, речь идет о договоре, по которому государственное предприятие "Энергорынок" несет финансовые гарантии за все изменения, которые могут произойти в стране.

По словам Геруса, строить такие ветростанция в Украине, очень выгодно, поскольку "зеленые" евротарифы почти вдвое выше, чем в Европе. При этом за небалансы отвечать не надо, период окупаемости менее 4 лет, IRR более 20% и в твердой валюте, а "зеленый" тариф дается до 2030 года.

"Но интуитивно Eurocape правильно чувствует, что этот пузырь может лопнуть. Самые высокие тарифы в бедной стране Европы, которые ложатся на слабую экономику и бедное население – как-то слабо сочетаются. Производители 1,25% электроэнергии забрали с рынка 5% денег в 2016 году", – пишет бывший член НКРЭКУ.

Герус отмечает, что в 2018 году в Украине будет построено около 1200 МВт "зеленых" источников. По его прогнозам, это повлечет стремительный рост усредненной цены электроэнергии, разорвет финансовый баланс и повлечет технические проблемы в системе. В связи с этим Eurocape и OPIC и пролоббировали спецусловия.

"Изменения тарифного законодательства, изменение налогов, изменение лицензионного законодательства, изменение регуляторной среды – и "Энергорынок", который вообще-то является самостоятельным хозяйственным обществом и не имеет отношения к таким изменениям, обязан выплатить $500 млн инвестиций американским Eurocape и OPIC", – отметил Герус.

Кроме того, вводится дискриминационная норма "предприятие с иностранными инвестициями", которое может идти сразу в международный арбитраж. А все украинские предприятия должны идти в украинские суды.

"Намекают, что надо сначала вывести деньги из Украины, а затем инвестировать и выводить за границу дивиденды… Большинство этих норм являются нарушениями украинского законодательства", – резюмировал бывший член НКРЭКУ.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине в 2018 году тарифы на электроэнергию поднимут почти на 16%.