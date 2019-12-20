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20 декабря • обновлено в 13:29
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Путин встретился с Медведчуком и выдвинул Украине ультиматум по газу

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Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком и назвал условия подписания контракта о транзите газа через Украину.

Разговор произошел во время встречи Медведчука и первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, передает ТАСС. Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения.

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"Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", – заявил Путин.

Также агентство, ссылаясь на источник в российской "газовой" делегации, сообщило, что одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной обсуждается выплата "Газпромом" около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня (20 декабря, - Ред.) в Минске", – сказал источник.

При этом Путин в четверг, 19 декабря, напомнил, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по "еврооблигациям Януковича" на $3 млрд.

Путин поставил условия по газу

Путин поставил условия по газу

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

  • В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

  • В Берлине в четверг, 19 декабря, состоялись переговоры Украины и России по транзиту газа. Министр энергетики Украины Оржель сообщил, что в ходе переговоров удалось достичь согласия о принципиальных условиях транзита газа.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Россия
Теги
транзит газа газ
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Борг Януковича - це фантазії кремля. Не доведені в суді. Давай, досвіданья.
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Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Повыпендривался и опустился перед Украиной на колени! Все-таки нет выхода с подводной лодки в открытом океане!
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