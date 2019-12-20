Путин встретился с Медведчуком и выдвинул Украине ультиматум по газу

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком и назвал условия подписания контракта о транзите газа через Украину.

Разговор произошел во время встречи Медведчука и первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, передает ТАСС. Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения.

"Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", – заявил Путин.

Также агентство, ссылаясь на источник в российской "газовой" делегации, сообщило, что одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной обсуждается выплата "Газпромом" около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня (20 декабря, - Ред.) в Минске", – сказал источник.

При этом Путин в четверг, 19 декабря, напомнил, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по "еврооблигациям Януковича" на $3 млрд.

Путин поставил условия по газу

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

В Берлине в четверг, 19 декабря, состоялись переговоры Украины и России по транзиту газа. Министр энергетики Украины Оржель сообщил, что в ходе переговоров удалось достичь согласия о принципиальных условиях транзита газа.

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