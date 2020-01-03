Путин в пролете? Израиль Греция и Кипр построят газопровод в Европу: что нужно знать

Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о начале строительства Восточно-средиземноморского газопровода EastMed.

Как передает DW, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадес заключили договор в Афинах 2 января.

Длина "трубы" составит 1900 километров, что сделает ее самым длинным подводным газопроводом в мире. Завершение строительства и запуск проекта ожидается уже в 2025-26 годах.

Израиль Греция, Кипр построят газопровод в Европу скриншот

Израильский газ будет поставляться по нему по Южному коридору в Европу. При этом наиболее важную роль газопровод EastMed будет играть для поставок газа в Италию и другие южноевропейские страны.

Пока что проект оценивают примерно в 7 миллиардов евро. Еще в 2015 году в Евросоюзе EastMed признали "Проектом общего интереса". Ожидается, что ЕС может взять на себя половину общей стоимости газопровода.

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как писал OBOZREVATEL, замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" из-за санкции США ставит перед российским проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС.

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