Путин в пролете? Израиль Греция и Кипр построят газопровод в Европу: что нужно знать

Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о начале строительства Восточно-средиземноморского газопровода EastMed.
Как передает DW, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадес заключили договор в Афинах 2 января.
Длина "трубы" составит 1900 километров, что сделает ее самым длинным подводным газопроводом в мире. Завершение строительства и запуск проекта ожидается уже в 2025-26 годах.
Израиль Греция, Кипр построят газопровод в Европу
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Израильский газ будет поставляться по нему по Южному коридору в Европу. При этом наиболее важную роль газопровод EastMed будет играть для поставок газа в Италию и другие южноевропейские страны.
Пока что проект оценивают примерно в 7 миллиардов евро. Еще в 2015 году в Евросоюзе EastMed признали "Проектом общего интереса". Ожидается, что ЕС может взять на себя половину общей стоимости газопровода.
Россия строит газопроводы в обход Украины
Как писал OBOZREVATEL, замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" из-за санкции США ставит перед российским проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС.
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