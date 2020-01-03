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4 января • обновлено в 01:56
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Путин в пролете? Израиль Греция и Кипр построят газопровод в Европу: что нужно знать

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Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о начале строительства Восточно-средиземноморского газопровода EastMed.

Как передает DW, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадес заключили договор в Афинах 2 января.

Длина "трубы" составит 1900 километров, что сделает ее самым длинным подводным газопроводом в мире. Завершение строительства и запуск проекта ожидается уже в 2025-26 годах.

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Израиль Греция, Кипр построят газопровод в Европу

Израиль Греция, Кипр построят газопровод в Европу

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Израильский газ будет поставляться по нему по Южному коридору в Европу. При этом наиболее важную роль газопровод EastMed будет играть для поставок газа в Италию и другие южноевропейские страны.

Пока что проект оценивают примерно в 7 миллиардов евро. Еще в 2015 году в Евросоюзе EastMed признали "Проектом общего интереса". Ожидается, что ЕС может взять на себя половину общей стоимости газопровода.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Рынок газа
Место
Греция Афины
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