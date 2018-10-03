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МирСпорт

Путин - Трампу: Дональд, посмотри в зеркало!

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Президент России Владимир Путин обвинил главу США Дональда Трампа в резком скачке мировых цен на нефть.

С таким заявлением он выступил на заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики, прямую трансляцию которого ведет пропагандистский канал RT.

"На встрече с американским президентом в Хельсинки я сказал ему: "Если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало", - сказал президент РФ.

Российский президент подчеркнул, что речь в соглашении с ОПЕК не шла о росте цен, задача стояла в балансировке рынка. "Впервые в истории подобных договоренностей, все участники на 100% выполнили свои обязательства", - добавил глава РФ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

А то, что сейчас растет цена на нефть – "это не наша заслуга", отметил Путин. "Это ожидание решений по Ирану, незаконных, кстати, решений", - уточнил он.

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По словам Путина, РФ устроит 65-70-75 долларов за баррель. При этом он еще раз подчеркнул, что текущая цена, это во многом итог деятельности администрации Соединенных Штатов.

"Цена растет стремительно. Все возможно", - заключил Путин в ответ на вопрос, сможет ли нефть стоить более 100 долларов за баррель.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Трамп спровоцировал рекордный скачок цен на нефть.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
РоссияМосква
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