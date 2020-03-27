В России ведущие экономисты раскритиковали решение президента РФ Владимира Путина устроить россиянам "нерабочую неделю" вместо жесткого карантина.

Они напомнили, что после подобных полумер в Италии начались массовые заражения, после которых от болезни начали умирать сотни человек. Открытое письмо об этом в Facebook опубликовал профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики РФ Константин Сонин.

В Кремле задумались об эпидемии

Он напомнил, что во время "отпуска" россияне не останутся дома, а поедут на дачи, в парки и другие места, где собирается много людей.

"Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии. После объявления "мягкого карантина" и выходных для большинства граждан, уровень общения только вырос. Итальянцы наслаждались весенней погодой в барах, ресторанах, и парках, посещали церковную службу, путешествовали по южным регионам. Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно", – написал Сонин.

По его мнению, в России нужно немедленно вводить жесткий карантин, на котором людям можно будет выходить на улицу только за едой и лекарствами. Также государство в этой должно поддерживать экономику и бизнес.

В Кремле в ответ заявили, что рассмотрят письмо экономистов, правда, никаких гарантий не дали, передает РБК. "Нет сомнения, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе. Конечно, это будет рассматриваться наряду с другими точками зрения. Существуют разные сценарии, различные за и против. Конечное решение принимается руководством страны, которое, взвесив все предложения, принимает наиболее правильное из них", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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