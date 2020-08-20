Путин признал проблемы из-за санкций за Крым

Президент России Владимир Путин признал, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма создают проблемы.

Однако они, по его мнению, преодолимы. Об этом он сказал в четверг, 20 августа, во время посещения Российской академии народного хозяйства и госслужбы, сообщил ТАСС.

"К сожалению, нам там (в Крыму, – Ред.) создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

Также Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе. Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой.

10 июня послы стран – членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год.