Путин совсем охр*нел. Окончательно рехнулся. И снова занимается политическим мародёрством. Конченый подонок.

Вместо карантина – нерабочая неделя, выходные длиной в 9 дней, с сохранением зарплат. Гуляйте, пейте водку, заражайте друг друга! Причём за счёт работодателей – бизнесов. А не за счёт т.н. "государства", которое Путин ликвидировал. Он ликвидировал ещё и бюджет государства – теперь это прихватизированный общак путинской ОПГ. Так вот, гуляйте и отдыхайте не за счёт общака путинской ОПГ, а за счёт бизнесов. В принципе, за это он – Путин – тоже ответит. Когда-нибудь.

Путин-мародёр объявил о поднятии налогов на дивиденды, о расторжении законов о двойном налогообложении, и о введении налога на проценты по вкладам. Добавка в копилку общака путинской ОПГ. Какое отношение всё это имеет к борьбе с пандемией коронавируса Путин-мародёр не объяснил. А на международной арене я вообще не знаю никакой другой страны, даже в Африке, которая бы сейчас поднимала налоги, якобы для борьбы с коронавирусом. Это, конечно, не поддаётся описанию в периметре нормативной лексики – что Путин вытворяет.

И сколько же всего т.н. "Россия", в лице Путина и его ОПГ, собирается выделить на борьбу с коронавирусом, а также на ликвидацию последствий экономических и финансовых потерь?

Ответ на этот вопрос – примерно ноль. И сейчас я вам это докажу.

Для этого надо, для сравнения, рассмотреть американский пакет спасения экономики США.

Он включает в себя:

– $500 млрд на фонд поддержки компаний, городов и штатов, из них $25 млрд авиакомпаниям и $17 млрд стратегически важным гигантам типа Boeing (рыночная капитализация Boeing с пика в январе до дна в марте упала на 72%);

– $500 млрд прямо на руки небогатым гражданам: по $1 200 на взрослого и по $500 на ребёнка;

– $350 млрд на поддержку малого бизнеса (вдумайтесь в масштаб);

– $250 млрд на расширенное страхование безработицы;

– $46 млрд собственно на борьбу с коронавирусом.

Итого гигантские $2 трлн.

Ещё $4 трлн готовится выделить ФРС.

Вся американская экономика – $21 трлн в ежегодном ВВП, состоящем из очень диверсифицированного набора товаров и услуг, которые хотят приобрести потребители как внутри США, так и во всём мире.

Таким образом, власти США потратят 10% от ВВП, если не считать дополнительную ликвидность от ФРС. Весь пакет в сумме может составить астрономические $6 трлн, или почти 30% от ВВП, в комбинации фискальных и монетарных мер.

$2 трлн помощи – это цифра с 12-ю нулями.

Давайте её напишем: 2 000 000 000 000 долларов США.

Сколько это в рублях?

Это 160 триллионов рублей: 160 000 000 000 000.

А если полный американский пакет мер действительно потянет на все $6 трлн, то это…

480 000 000 000 000 рублей – знаете, что это за цифра? Это примерно полквадриллиона. Полквадриллиона рублей!

ВВП России – $1,75 трлн (это всего лишь 1,44% мирового ВВП – результат 20-летнего правления Путина и его ОПГ).

Если следовать американской логике, в случае варианта 10% от ВВП, России необходимо принять комплекс мер на $175 млрд, или 14 трлн рублей.

В случае варианта 30% от ВВП, это $525 млрд, или 42 трлн рублей.

На 1 марта 2020 года в Фонде национального благосостояния ("ФНБ") было накоплено $123 млрд – тогда это было 7% от ВВП, а по сегодняшнему курсу рубля это уже почти 9% от ВВП. Но никто, кроме главарей путинской ОПГ, не знает, сколько в ФНБ реально находится ликвидных активов – тех, которые являются денежными средствами или их эквивалентами, инвестированными в инструменты денежного рынка. А сколько – в потерянных по факту, но ещё не списанных "инвестициях" Сечина в Венесуэле. В закопанных Ротенбергами трубопроводах, ведущих в никуда. В т.н. "нацпроектах" Путина и Белоусова, которые ещё не начались, но деньги из которых уже украдены.

Ну так вот, даже если бы ФНБ не был разворован и был полностью ликвидным, его размера всё равно не хватило бы, на аналогичную американской систему мер, даже на уровне 10% от ВВП. А на уровне 30% от ВВП не хватило даже бы ЗВР.

Америка-то может занять на рынках капитала практически "любую" (условно любую) сумму. Ведь платёжеспособность США зависит от двух факторов – (1) от того, что национальная валюта подтверждается, самоцитируя, $21 трлн в ежегодном ВВП, состоящем из очень диверсифицированного набора товаров и услуг, которые хотят приобрести потребители как внутри США, так и во всём мире; и (2) от способности американского правительства собирать налоги. Инвесторы во всём мире не сомневаются в обоих факторах, и поэтому американские казначейские облигации являются самыми низкорискованными в мире.

Гэбэшный гопник Путин и его ОПГ подвели Россию под международные санкции, которые были наложены международным сообществом за путинский международный бандитизм. Эти санкции не позволят путинской ОПГ (то есть России) занять такого рода суммы на международном финансовом рынке.

А я вам говорил, что Путин и его ОПГ обанкротят всех вас, помните? Просто при помощи чёрного лебедя это произойдёт ещё быстрее.

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