ПУМБ побил ежегодный рекорд: кому доверились украинцы в "Черную пятницу"

Банк ПУМБ всего за неделю с 23 по 29 ноября (период больших скидок, т.н. "Черная пятница") выдал около 57 тысяч кредитов. Благодаря банку украинцы купили товары со скидками на общую сумму в 1 млрд грн.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе учреждения. В 2020-м ПУМБ побил рекорд прошлого года, объем выданных кредитов вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Сколько денег выдал банк

Всего клиентам банка удалось оформить 57 тысяч потребительских кредитов, а картой "ВСЕМОЖУ" за это время рассчитались 864 тыс. раз. Вот всего несколько цифр:

ПУМБ выдал больше всего классических товарных кредитов в период "Черной пятницы" в "Comfy", "Эльдорадо", "Фокстрот";

кредиты на общую сумму в 1 млрд - прецедент в истории банка;

объем кэш-кредитов в семь раз превысил объем наличных кредитов, выданных за промо-период в 2019 году.

"ПУМБ побил собственный прошлогодний рекорд по выдаче кредитов в "Черную пятницу". Миллиард ─ это прецедент в истории банка. И еще повод гордиться качественными и удобными продуктами, ведь именно за выгодные условия кредитования все больше украинцев выбирают ПУМБ. Думаю, у банка есть все шансы стать по итогам "Черной пятницы" 2020 лидером по общему объему выданных займов", ─ прокомментировал заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу Себастиан Рубай.

Еще несколько цифр

По итогам промо-периода банк выдал на приобретение бытовой техники более 18,6 тыс. товарных кредитов на общую сумму 299 млн грн.

По итогам промо-периода украинцы оформили в ПУМБ 8,7 тыс. кредитов наличными на общую сумму 244,5 млн грн.

Такой масштабный прирост объясняется тем, что на период "Черной пятницы" ПУМБ вдвое снизил ежемесячную комиссию по кредиту ВСЕЯСНО ─ до 1,99%. Для клиентов это означает уменьшение общих затрат по кредиту вдвое.

Осенними скидками воспользовались также владельцы кредитных карточек ПУМБ, оформив сервис "Сплачуй частинами" 13,4 тыс. раз и приобретя суммарно товаров на сумму 64 млн грн. Это вдвое больше, чем сумма кредитов для сервиса "Сплачуй частинами" за период "Черной пятницы" в прошлом году. Также в течение недели украинцы оформили чуть более 16 тыс. кредитных карточек ПУМБ "ВСЕМОЖУ".

Всего в течение "черной недели" украинцы купили товаров по кредитным картам ПУМБ на 274,3 млн грн. Это вдвое больше по сравнению с прошлогодней "Черной пятницей".

Что значат эти цифры?

Украинцы выбирают для покупок тот банк, которому доверяют. Покупки в период "Черной пятницы" ─ возможность сэкономить. Сделать покупку, без которой и так нельзя было обойтись, но со значительной скидкой.

ПУМБ же пошел навстречу своим клиентам ─ помимо скидок в магазинах предложил и особые условия по кредитам для своих клиентов. И это дало свой результат. Кроме того, как уже писал OBOZREVATEL, пользоваться кредитной картой для таких покупок и возвращать их в льготный период (когда нет переплат) даже выгоднее, чем тратить собственные средства.

О том, как правильно брать в долг и каким продуктом банка лучше воспользоваться, читайте вскоре в спецпроекте банка ПУМБ и OBOZREVATEL.

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