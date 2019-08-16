Украинских маршрутчиков накажут штрафными баллами: на что можно пожаловаться

В Украине вводят штрафные баллы для перевозчиков, в том числе и для маршрутных такси. Их будут начислять за нарушения, а потом чаще проверять водителей.

Такое нововведение утвердили 14 августа 2019 года на заседании Кабмина, пишет UBR. Документ вступит с силу с момента публикации. Ее пока еще не было.

Штрафные баллы будут начислять за разные проступки. Это как нарушения ПДД (в том числе по скоростному режиму и техническому состоянию авто), так и за ДТП. Дополнительно будут штрафовать за отказ в льготном проезде или если на маршруте нет автобуса для маломобильных групп населения.

В качестве отдельного проступка выделено нарушение режима труда – к примеру, если водитель работает с утра до ночи.

В материале сказано, что чем больше баллов наберет перевозчик, тем чаще его будут проверять. Если за год условный водитель маршрутки наберет от 41 до 100 баллов, его отнесут к высокой зоне риска и будут проверять раз в два года. Если же он вел себя образцово и получил менее 20 баллов, то проверяющих он будет видеть только раз в пять лет.

К слову, маршрутные такси в новых правилах автоматически считаются более опасным транспортном.

"Если автомобиль легковой, то "автоматом" сразу начислят 3 балла. Городской маршрутке — 5 баллов, межгородской — 10 баллов", – говорится в публикации.

Усилят контроль за маршрутками Днепр Час

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде предложили ужесточить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в авто. В случае принятия закона наказание увеличится в 10 раз и также коснется тех водителей, которые пренебрегают безопасностью своих детей.

Тем временем президент Владимир Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года. Это станет "последней отсрочкой", после этого все, кто не зарегистрируют авто, вынуждены будут платить штрафы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся