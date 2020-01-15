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15 января • обновлено в 21:51
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/ Рынки и компании

Провал Минфина: украинских экспортеров оставили без денег, а планы по НДС сорвали

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В Украине план по компенсации НДС для экспортеров сорвали. Бизнес получил по состоянию на 15 января всего 7 млн грн, в то же время в прошлом году в этот же день компенсировали 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает источник OBOZREVATEL в ГФС. Собрали при этом всего 10,4 млрд (в прошлом году 12,1 млрд грн). План же на январь составляет 64,6 млрд грн.

Главная причина – Министерство финансов сорвало выполнение бюджета. Так, в Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

Денег в бюджете нет, в том числе, из-за неудачной реформы ГФС от Минфина и провала курсовой политики. В бюджете нет денег – экспортерам не смогли вернуть НДС. Предприятия планировали свои расходы, составляли финансовый план и рассчитывали вовремя получить компенсации.

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Однако из-за того, что государство срывает выплаты, экспортеры оказались под ударом. У них нет средств для новых закупок, они не могут выполнять обязательства перед своими подрядчиками. Как следствие, при дальнейшей задержке могут пострадать и простые украинцы - им не будет из чего платить зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

  • Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
бюджет налоги
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё катится в гадюшнике в ж..пу.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Уря! Эпоха бедности закончилась! Теперь в Оман не за что будет не только летать, но и велик клоун видимо продаст для поддержания штанов, простите, бюджета! Надо ж умудриться так быстро просрать!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы, я вам сейчас еще скажу то, чего вам знать нельзя: Украина отстала от России навсегда, это касается всех аспектов жизни людей, хоть рынки, хоть общественный транспорт, хоть поликлиники, хоть рынки, хоть образование, железные дороги, инфраструктура... хоть власть... а пенсионеры украинские - вообще обречены на нищету, у нас-то они не богатые, но на Украине пенсионеры вообще на уровне собак...____
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