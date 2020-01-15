Провал Минфина: украинских экспортеров оставили без денег, а планы по НДС сорвали

В Украине план по компенсации НДС для экспортеров сорвали. Бизнес получил по состоянию на 15 января всего 7 млн грн, в то же время в прошлом году в этот же день компенсировали 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает источник OBOZREVATEL в ГФС. Собрали при этом всего 10,4 млрд (в прошлом году 12,1 млрд грн). План же на январь составляет 64,6 млрд грн.

Главная причина – Министерство финансов сорвало выполнение бюджета. Так, в Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

Денег в бюджете нет, в том числе, из-за неудачной реформы ГФС от Минфина и провала курсовой политики. В бюджете нет денег – экспортерам не смогли вернуть НДС. Предприятия планировали свои расходы, составляли финансовый план и рассчитывали вовремя получить компенсации.

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Однако из-за того, что государство срывает выплаты, экспортеры оказались под ударом. У них нет средств для новых закупок, они не могут выполнять обязательства перед своими подрядчиками. Как следствие, при дальнейшей задержке могут пострадать и простые украинцы - им не будет из чего платить зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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