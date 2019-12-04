Против России примут новые "адские" санкции: в США назвали дату

Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря собирается принять новые "адские" санкции против России.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Интерфакс-Украина". "Комитет рассмотрит законопроект, который предусматривает санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сниженного газа (СПГ) в связи с вмешательством РФ в выборы и другими проблемами", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что законопроект о санкциях относительно старый – о том, что его внесли на рассмотрение, стало известно еще 13 февраля 2019 года. Его авторы – два сенатора-республиканца и трое демократов.

В тот же день комитет Сената рассмотрит и законопроект по санкциям в отношении Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

США примут новые санкции против России

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

Компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор возит людей через Керченский пролив. Ее так и не настигли украинские и международные санкции.

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