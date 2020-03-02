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2 марта • обновлено в 17:26
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"Нафтогаз" обвинили в завышении цен для населения: компания ответила

3.1т
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Антимонопольный комитет Украины открыл дело против "Нафтогаза" – регулятора подозревают в монопольном завышении цен на газ для населения.

Этого бы не произошло, если бы на рынке существовала конкуренция, говорится в сообщении на сайте АМКУ в понедельник, 2 февраля. В ответ в "Нафтогазе" заявили, что действовали по закону и выполняли требование Кабмина.

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В АМКУ напомнили, что на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа поставщикам для населения. Цены на такой газ рассчитываются компанией исходя из цен для промышленности – которые она же и предлагает.

Завышенные цены на газ

Завышенные цены на газ

По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции на украинской бирже и европейских газовых хабах.

"Это может свидетельствовать об установлении "Нафтогазом", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы заложить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", – заявили в АМКУ.

Что сказали в "Нафтогазе"

В ответ в "Нафтогазе" заявили, что никаких официальных сообщений пока не получали. Но отметили, что действовали в соответствии с законом.

"Цены на газ для населения определялись в этот период Кабинетом министров Украины, а не нами. Напомним также, что правительство наложило на "Нафтогаз" обязательство продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных ПСО. "Нафтогаз" не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине нет имеет обязательств покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - из числа как импортеров, так и частных добытчиков. То есть мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не должен на этих условиях покупать. И выбор есть", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал ряд крупных сетей АЗС снизить цены на бензин и дизель. На это им дали 10 дней.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Цена на газ Тарифы для газовых трейдеров
Место
Украина
Теги
Антимонопольный комитет Украины газ
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
надра ,принадлежат народу,газ тоже,тоесть народ может платить,только за добычу и доставку,а сам продукт и так народный.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фантомаск Разбушевальцман, все зависит от того, какому именно народу принадлежат недра. В случае Украины - российскому.
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