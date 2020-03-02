"Нафтогаз" обвинили в завышении цен для населения: компания ответила

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против "Нафтогаза" – регулятора подозревают в монопольном завышении цен на газ для населения.

Этого бы не произошло, если бы на рынке существовала конкуренция, говорится в сообщении на сайте АМКУ в понедельник, 2 февраля. В ответ в "Нафтогазе" заявили, что действовали по закону и выполняли требование Кабмина.

В АМКУ напомнили, что на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа поставщикам для населения. Цены на такой газ рассчитываются компанией исходя из цен для промышленности – которые она же и предлагает.

Завышенные цены на газ

По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции на украинской бирже и европейских газовых хабах.

"Это может свидетельствовать об установлении "Нафтогазом", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы заложить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", – заявили в АМКУ.

Что сказали в "Нафтогазе"

В ответ в "Нафтогазе" заявили, что никаких официальных сообщений пока не получали. Но отметили, что действовали в соответствии с законом.

"Цены на газ для населения определялись в этот период Кабинетом министров Украины, а не нами. Напомним также, что правительство наложило на "Нафтогаз" обязательство продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных ПСО. "Нафтогаз" не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине нет имеет обязательств покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - из числа как импортеров, так и частных добытчиков. То есть мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не должен на этих условиях покупать. И выбор есть", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

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