Просрочка и мясо в воде от "Ашана": как не отравиться из-за халатности супермаркета. Проверка

Украинцам накануне праздников под видом "акционной" продукции часто подсовывают почти испорченный товар. Вместе с тем растет и число отравлений.

В одном из магазинов крупнейшей сети "Ашан" в Киеве OBOZREVATEL во время проверки с Союзом потребителей обнаружил просроченную продукцию на прилавках, нарушение температурных режимов и на вид испорченный товар.

Плесень на капусте и фрукты в тепле

О проверке: журналисты вместе с экспертами побывали в "Ашане" на Здолбуновской, 17. К делу подключился заместитель исполнительного директора Союза потребителей Украины Михаил Шарков.

Что проверили: под внимание попала продукция, которая так или иначе касается новогоднего застолья – сейчас это самые ходовые товары, которые люди сметают с полок, практически не глядя. Вместе с экспертом съемочная группа ObozTV первым делом отправилась в отдел овощей, где практически тут же была обнаружена испорченная пекинская капуста, которую часто режут в салаты.

Проверка продукции в "Ашане"

На первом попавшемся кочане – плесень, показывает эксперт. По его словам, в таком случае вся партия продукции становится небезопасной и ее нужно списывать, так как грибок может попасть на остальную капусту. В "Ашане" же все это продают доверчивым покупателям под видом качественного товара.

С обычной капустой тоже не все ладно – там видно, как некоторые кочаны общипали, убирая плохие листья. Эксперт советует смотреть на основание капусты и если оно сильно выпирает, значит, с кочана сняли несколько слоев листвы и она уже не свежая.

Еще одно нарушение нашлось в отделе с фруктами. По сути, претензия к ним одна – все они должны хранится в холодильнике, а не в ящиках посреди зала. Например, на стикере от поставщика указано, что хурму должны продавать при температуре максимум до +1 градуса. В зале же явно было теплее. С виноградом история та же.

Соленья, грозящие отравлением

На контейнерах с морковью по-корейски обнаружили конденсат внутри. По словам Михаила Шаркова, это последствия нарушения условий хранения продукта на складе – ведь конденсат появляется тогда, когда продукт перемещают из теплой среды в холодную. Грозит такой "косяк" отравлением, говорит Михаил, так как появление конденсата влечет за собой развитие микроорганизмов внутри упаковки.

"Их (соленья, - ред.) хранили в теплом месте, а потом уже перенесли в холодильник. Если есть конденсат, то уже развиваются микроорганизмы внутри упаковки. Минимально - это отравление", – предупреждает эксперт.

Проверка продукции в "Ашане"

Также Михаил дал советы по выбору икры. Обязательно нужно проверить целостность упаковки – если там есть вмятины, брать не стоит. "Если есть вмятины, то магазин не может ставить такую на продажу, потому что внутренняя часть упаковки, её состав, начинает попадать в продукцию", – отметил он.

Еще нужно быть внимательным с сроком хранения, ведь 12 месяцев икра может храниться только в замороженном состоянии, а попадая на прилавки это время сокращается вдвое – такие нюансы указывают на упаковке и за ними нужно следить. В целом, со сроками хранения нужно быть осторожными, так как по словам эксперта, перед Новым Годом на прилавки выносят всё подряд – лишь бы продать.

Просроченная и болезненная рыба

Больше всего нарушений оказалось в рыбном отделе. Например, свежая скумбрия продавалась в ведрах, которые стояли в холодильнике без дверцы. Некоторая рыба была покрыта пятнами, что эксперт назвал признаком испорченности. Причем, по его словам, часто в таких ведрах миксуют свежую и испорченную рыбу.

"У свежей рыбы истек срок годности – это 100%. То, что мы видим нормальные даты, не означает, что именно эта рыба из этой партии. Вы же понимаете, тут можно оставлять и добавлять старую. Покупать такую рыбу без стикеров - небезопасно, потому что вы не знаете сроков годности", – заявил эксперт.

Проверка продукции в "Ашане"

Вопросы вызвала и живая рыба в аквариуме – она была покрыты болезненными пятнами, а чешуя местами облезла. Но даже если к ним запустить здоровую, то и она заболеет.

"Она вся в белых пятнах, она вся болеет. Эту рыбу пора списать и выбросить. Но она будет продаваться, потому что люди будут покупать. Они выберут какую-то с меньшим количеством пятен, но вся рыба в одной среде, они все больны", - рассказал Михаил Шарков.

Дальше – хуже. Среди красной рыбы в вакууме группа нашла целую партию просрочки. Проверку совершали 20 декабря, а последний день употребления семги был указан 19 декабря. Причем, просроченная рыба была выставлена наперед, тогда как с нормальным сроком годности - спрятана за ней.

Проверка продукции в "Ашане"

Проверка продукции в "Ашане"

Но даже та, что испорчена не была, все равно не вся находится в хорошем состоянии - внутри вакуума находится жидкость, которой вообще там быть не должно, что отмечали эксперты Госпродпотребслужбы в своем проекте "Выбирай качественное".

"Вот эта жидкость говорит о том, что были нарушены условия хранения. Вот такую ​​рыбу должны списывать, но ее продают. Многие скажут, что это так нужно, чтобы это было, но она находится в вакууме. Никакой жидкости быть не должно. Это просто каша. Выбросить в помойку и забыть о ней", - категорично отметил Михаил.

Часть рыбы группа отдала сотруднице магазина Наталье, чтобы её утилизировали, а одну упаковку решили забрать с собой и отправить на экспертизу. Сама Наталья отказалась комментировать, почему в магазине столько просрочки.

Но и это не всё. В отделе заморозки рыба тоже оказалась проблемной – всё указывает на то, что её размораживали и замораживали, что запрещено. Кроме того, в холодильнике наблюдается антисанитария. По словам Михаила, часто в отделе заморозки продают просроченную свежую рыбу, которую магазин пожалел списать.

"Часто берут охлажденную рыбу, у которой закончился срок годности и просто замораживают. А мы покупаем, думая, что это первоочередно замороженная рыба. Покупаем рыбу, у которой уже вышел срок годности, потому что магазин хочет заработать на этом деньги", – рассказал Шарков.

Проверка продукции в "Ашане"

Мясо в воде

Первое, на что в мясном отделе обратил внимание эксперт – количество воды в курином филе. По его словам, из заявленного килограмма покупатель получит в лучшем случае грамм 600 мяса. Кроме того, была найдена курица, которую уже должны были снять с прилавка - её запаковали 16 декабря в 23:55, а срок хранения составляет 96 часов.

По словам Михаила Шаркова, правильно было бы эту курицу снять с прилавка за 12 часов до наступления времени, указанного на упаковке. Однако, руководитель мясного отдела Илья заявил, что все в порядке и продавать курицу они могут вплоть до 23:55. К сожалению, в нашем законодательстве не прописана норма, которая заставляла бы заблаговременно снимать с продажи продукцию с истекающим сроком годности. Так что покупателю могут продавать товары вплоть до последней минуты срока хранения - однако, на приготовление времени может даже не остаться.

Проверка продукции в "Ашане"

Также группа обнаружила, что холодильник со свининой был теплый, на что Илья ответил, что тот работает в режиме дефроста и его температура опускается каждые 4 часа. По словам эксперта, такое все равно недопустимо, ведь мясо должно храниться при постоянной температуре от 0 до 4 градусов по Цельсию.

"Продукция не лучшего качества, которое бы мы хотели видеть. [...] Почему администрация так неправильно относится? Потому что они понимают, что все это так и есть, что у них есть некачественная продукция. Но они не хотят этим заниматься, потому что перед Новым Годом есть спрос. И люди будут покупать", - подытожил Шарков.

Проверка продукции в "Ашане"

Проверка продукции в "Ашане"

Проверка продукции в "Ашане"

Во время проверки группа закупала подозрительную продукцию, чтобы в итоге отправить её на экспертизу и понять, несет ли она угрозу для здоровья покупателей. Однако, на кассе произошел конфликт - кассиру кто-то позвонил и после этого она отказалась продавать просроченную семгу. При этом, всю остальную продукцию посчитали без проблем.

Проверка продукции в "Ашане"

Проверка продукции в "Ашане"

В итоге, был вызван патруль полиции, который принял заявление от Михаила Шаркова о том, что в этом магазине продают испорченную продукцию и хранят товары ненадлежащим образом. После Михаил собирается написать заявление в Госпотребслужбу, и те будут обязаны устроить внеплановую проверку супермаркета.

Кроме того, купленная продукция будет отправлена на экспертизу, где установят её качество.

Вскоре OBOZREVATEL расскажет о других нарушениях в сети супермаркетов "Ашан". Продолжение следует...

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